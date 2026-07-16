بحضور واسع.. حضرموت تودّع العلامة المفتي علي بن سالم بكير باغيثان

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شيعت مدينة تريم بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، الأربعاء، جثمان الشيخ العلامة المفتي علي بن سالم بن سعيد بكير باغيثان، في موكب جنائزي مهيب شارك فيه عدد من العلماء والدعاة والشخصيات الرسمية والاجتماعية، إلى جزء كامل من حشود من خير.

وانطلق موكب التشييع من منزل الفقيد في منطقة عيديد مدينة تريم، حيث أُقيمت صلاة الجنازة عليه، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة الفريط، وسط خيّم عليها الحزن والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ويسعد الشيخ علي بن سالم بكير باغيثان من العلماء المتميزين حضرموت واليمن، حيث دام عقداً في علوم العلوم الشرعية والإفتاء والإصلاح بين الناس، وأسهم في تأهيل أجيال من طلاب العلم، وتركوا خلفه حضوراً علمياً ودعوياً بارزاً.

ويمثل رحيله خسارة للأسباب العلمية والدينية في حضرموت واليمن، التي فقدت أحد أبرز رموزها، فيما نعاه محبوه وطلابه وصاحب سيرة بالعطاء والعلم والعلم.