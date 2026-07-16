قفزة أسعار الذهب في اليمن مع انخفاضها عالميا

يمن مونيتور/قسم الأخبار

داوت أسعار الذهب في وضوح الشمس اليمنية، الخميس، في كل من صنعاء وعدن، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن الأصفر في وضوح العالمية.

وفقًا للتعامل مع سوق الذهب، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مدينة عدن نحو 176 ألف ريال، بينما سجل في التصنيع نحو 60 ألف ريال.

كما وصل سعر جنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) في عدن إلى أكثر من مليون و419 ألف ريال، بينما بلغ سعر الصنع نحو 486 ألف ريال.

وأوضح متعاملون أن هذه التفضيلات تخص شراء الذهب من غير موافق، فيما يتعلق بعدم اعتبارها عند البيع للمستهلكين نتيجة إضافة تباين مختلف من محل إلى آخر، ويقدر ذلك من 100 إلى 150 ريالاً لجنيه الذهب.

وتشهد أسعار الذهب في تغيرات اليمنات استمرارًا للديناميكيات في التحديد العالمي، إلى جانب التركيز على العرض والطلب المحلي، مع وجود اختلاف في الخيارات بين محال الصاغة المختلفة.