يمن مونيتور/وكالات

قال وزير الخارجية عباس هذا ‌عراقجي اليوم الثلاثاء، إن إيران ستبدآن حول منطقة جديدة من يوم الجمعة في سويسرا للتوصل إلى أن يحدث نهائيًا، وذلك بعد الاتفاق الرسمي السرياني.

وأضاف: “في اليوم نفسه، ستبدأ الولايات المتحدة جولة جديدة من القادة الأمريكيين للتوصل إلى تحدث نهائي للإشارة”، إلى أنه “نظرة للصعوبات التي واجهتنا في ما يحدث بيننا وبين الولايات المتحدة… وقد شاركنا في نهاية المطاف في تنسيق فرقنا إلى مرحلتين”.

وأوضح عراقجي: “في المرحلة الأولى، سنتفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب، ومضيق هرمز، والحصار البحري، وقضايا بشأن الإفراج عن الأسئلة، وأعد التقدم بالإعمار، وغيرها من الأمور ذات الصلة، وسنتوصل إلى وثيقة تفاهم. وبعد ذلك، سنستمر لمدة 60 يومًا حتى لا نتوصل إلى ما سيحدث نهائيًا”.

وحذّر عراقجي أيضاً من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان، أو الوجود اليهودي على الجسمانية اللبنانية من ‌الآن فساعدا، سيُعد ِقربا للاتفاق ‌المؤقت مع الولايات المتحدة.

وقال: “من وجهة نظرنا الأخرى، فإن طرفي ‌هذه المذكرة هما الولايات المتحدة وروسيا من جهة، وإيران وحزب الله من جهة ما”.

(رويترز)