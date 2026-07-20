إسبانيا تُتوج مونديال 2026 على حساب الأرجنتين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عاد منتخب “لا روخا” إلى منصات التتويج العالمية، بعد أن اعتلى عرش الكرة الدولية وتوج بطلاً لكأس العالم 2026، بدأت فوزه على الأرض الأرجنتيني بهدف دون رد، في المباراة النهائية والسيطرة حبستاس وشهدت تفوقاً إسبانياً كاسحاً على مستوى الأرقام الواردة.

وسجلت أنها سجلت تعادلاً مباشراً الوقت الأصلي، جاء الهدف الأول في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الثاني الثاني بقدم عالية فيران توريس، مع الطيبة المتميزة المطلقة لـ “لا روخا”.

اللاعب الأرجنتيني إنزو فرنانديز على البطاقة الحمراء في الوقت الإضافي من اللحظة الثانية، ليكمل المنتخب بعشرة لاعبين.

واختار اختيار “لا روخا” على جوائز المفردات؛ وقد حصل على جائزة أفضل لاعب شاب من نصيب كوبرسي، باستثناء أوناي سيموني الجارديان على القفاز الذهبي، بينما حصل نال النجم وسط المنتخب “رودري” على جائزة أفضل لاعب في البطولة.