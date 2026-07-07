الرئيس اليمني المعتاد هي الهيئة التشاور والمصالحة والالتزام بهام في دعم الدولة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ناقش رئيس مجلس التدقيق اليمني، رشاد العليمي، اليوم الاثنين، مع مخطط هيئة التشاور والمصالحة مستجدات الأوضاع الوطنية والخطط الهيئة المساندة للمجلس خلال مرحلة التوقف.

وفقاً للوكالة الرسمية “سبأ”، فقد جاء خلال الاجتماع الذي ضم رئيس الهيئة محمد الغيثي ونوابه كلياً من عبدالملك المختلف، صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري، تمت إزالة برامج عمل الهيئة لدعم التوافق الوطني.

أعلن العليمي عن أهمية وفاء الهيئة بمهامها التي طلبتها في إعلان نقل السلطة، وفي مقدمتها وحدة التغذية المتميزة بين مختلف القوى الوطنية لدعم الدولة واستكمال مهمة التطويرية.

وأطلع رئيس مجلس الرقابة على هيئة الرقابية التشاورية على مجمل السيطرة على السيطرة والعسكرية، مستنكراً تصعيد جماعة الحوثيين والانتهاكات العديدة للقرارات الدولية.

الحيوان العليمي إلى خطر ما وصفه بـ”الانتهاك السافر للسيادة اليمنية”، والمتمثل في تسيير رحلة طيران ليلية بنقل خبراء وتقنيات عسكرية إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، معتبراً ذلك تقويضاً مباشراً لجهود السلام في اليمن وتحدياً للإرادة الدولية.

وأشاد رئيس المجلس مؤهل بـ”النجاحات النوعية” للأجهزة الأمنية وأخبارية في ضبط وتفكيك ما وصفها بـ”الخلايا والشبكات” و”ومخططاتها، معتبراً ذلك دليلاً على بدء قدرات الدولة.

وذلك لأن المرحلة العليا تتطلب ما يصل إلى العدد الكامل والتكامل بين الشركات الحكومية وهيئاتها المساندة، ووحدة الدعاية الوطنية، وحشد الطاقات لتخصص معركة الابتكار في الدولة والمكاسب الاقتصادية.