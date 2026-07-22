“الانتقالي” يرفض قرار النفط ويهاجم الحكومة اليمنية والسعودية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلنت اللجنة الانتقالية الجنوبية المنحل عن رفضها المطلق لقرار الحكومة للصادرات الاقتصادية القادمة إليها لجميع المحافظات اليمنية بدفع وتحسين الخدمات.

ولذلك فإن موقع “إرم نيوز” الإماراتي عن القرار الرسمي باسم المجلس، أنور التميمي، يقرر إن قرر ذلك، ويأتي تنفيذاً لاتفاق أكثري سابق، ويمنح الحوثيين نسبة أعلى من توجهات المالية بتوجه سكاني في مناطقهم، مقابل وقف هجماتهم على دول الجوار.

و هاجريمي الحكومة اليمنية التي أطلقتها “سلطات الوصاية الخارجية” في إشارة للإمارات والسعودية، معتبراً أن نشطات الرياض في يناير/ كانون الثاني الماضي أتاحتف للحوثيين فرصة جديدة لفرض عكس تصعيدهم ضد مساهمي المسافرين في الجوار، مما دفع بالرئاسي لتخليص رحلة التمتم متعة.

ويواصل الانتقالي من التصعيد ضد الحكومة اليمنية والسعودية، ويرفض قرار حله، من خلال الفعاليات التي ضبطها في عدد من المحافظات، آخرها اليوم الثلاثاء، حيث تشهد حضرموت وعدن وسقطرى تجمعات للموالين له رفع صور رئيس ولافتات تؤكد التمسك به.