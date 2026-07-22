الخنبشي يدعو لدعم الخطاب لصالح فكر الحوثيين ويؤكد توحيد الجبهة الداخلية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

دعا عضو مجلس مرشح للرقابة ومحافظ حضر، سالم أحمد الخنبشي، الأربعاء، إلى تعزيز الخطاب المجتمعي لما وصفه بـ”الفكر الطائفي” الذي تروج له جماعة الحوثي، مشدداً على أهمية توحيد الجبهة الداخلية وترسيخ قيم الاعتدال والوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده في مدينة المكلا مع العلماء ومشايخ ودعاة وأئمة المساجد، بحضور مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت، وفق بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت.

وقال الخنبشي إن القوات المسلحة والقوات المسلحة في حالة استعدادية عسكرية للتعامل مع أي تصعيد من جماعة الحوثيين، بالتأكيد ولذلك نرجوا فرق تشكيل الدولة وإنهاء التعاون، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لمقاومة أي اتجاه لفرض أمر واقع خارج إطار الدولة.

وتحديداً إلى الإجراءات التي يتم تصديرها، مؤكداً أن تخصصه للوفاء بالالتزامات النفطية الأساسية والظروف الاقتصادية والخدمية، مفيد بشكل خاص ما وصفها بـ”المزاعم” بالإضافة إلى تخصيص أي جزء من تلك الإيرادات للوثيقيين.

وأضاف أن مجلس الرقابة الترويجية والحكومة واصلا جهودهما من أجل السلام وتخفيف الكامل تماما، مع الالتزام بضبط النفس رغم رفض الحوثيين للمبادرين المتبرعين، بالتأكيد، ضرورة مشاركة مع السعودية لما وصفه بـ”المشروع” في اليمن.

ودعا الخنبشي العلماء والخطباء إلى تكثيف الخطاب التوعوي الذي يكشف الفكر الإرهابي الحوثي، ويحصن المجتمع من الأفكار المتطرفة، ويعزز القيم الوسطية والاعتدال، إلى جانب ترسيخ دعاة الحضرمية ونبذ الخلافات وتوحيد الصف الداخلي.

كما ساهمت في ذلك الجهود الأساسية لتحسين الخدمات المحلية، وفي مقدمتها الكهربائية، مشيرًا إلى الوصول إلى محطات إسعافية جديدة خدمة، بما لا يسهم في عدم كونها مستقلة تمامًا.

من جانبهم، شدد العلماء والمشايخ والمشاركين على دعمهم فقط في مواجهة جماعة الحوثيين، مطالبين بمجلس الرقابة والحكومة والسلطة المحلية إلى ضعفي القدرة على مكافحة الإنسانية، وفعالية الخدمات، وهيئة موظفي الدولة، وفي مقدمتهم المعلمون.