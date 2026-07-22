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فئة سكانية عبارة عن قصف مدفعي للحوثيين شمال الضالع

AbdHassan22.07.2026
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فئة سكانية عبارة عن قصف مدفعي للحوثيين شمال الضالع

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أُصيب مواطنه بليغة، اليوم الأربعاء، حيث قصف مدفعي شنته جماعة الحوثي استهدفت وأسواقاً شعبية شمال محافظة الضالع (جنوب اليمن).

مصادر محلية لـ “يمن مونيتور” إن عناصر الحوثيين استهدفوا بقصف سوق المستهدف “الزبيريات” الشعبي في مديرية قصبة، ما قصده خفيف “محمد جماعي شخب” بشظايا قذيفة هاون في منطقة أعلى القلب.

وبحسب الحقيقة، فقد قامت الجماعة كثفت بقصفها منذ فجر اليوم بأكثر من 15 قذيفة هاون، استهدفت مواقع عسكرية وأحياء مدنية ومزارع عيد الفصح في “الفاخر” وقرى محاذية لمديرية قصبة.

وتتركز التفاصيل الخاصة بالآهلة بالسكان في مناطق بمحافظة الضالع لقصف صاروخي ومدفعي من جماعة الحوثيين، مما يسفر عن سقوط أقلية وأضرار واسعة النطاق في هذا الشأن.

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AbdHassan22.07.2026
20
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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