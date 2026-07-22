يقوم Amphenol بتصنيع الألياف المحورية لدعم نمو مركز البيانات على مستوى الذكاء الاصطناعي

نظرًا لأن الشبكات الضوئية ذات السرعة العالية المتزايدة تخلق ضغطًا متزايدًا على المشغلين لدعم المزيد من اتصالات الألياف في نفس بصمة البنية التحتية، أطلقت Amphenol Network Solutions Pivot، وهي لوحة توزيع ألياف ذات وحدة حامل واحدة (RU) تدعم 192 رابط Lucent Connector (LC) مع الحفاظ على إمكانية الوصول الأمامي من خلال تصميم وحدة محورية.

يقال إن النظام الأساسي مصمم بشكل أساسي لمجموعة من عمليات النشر حيث يقوم المستخدمون بموازنة الكثافة وقابلية التوسع والوصول المستمر إلى الخدمة.

وتشمل هذه مجموعات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، ومكاتب الاتصالات المركزية، والتطبيقات الفرعية، وبيئات التجميع عالية الكثافة، ومعالجة ضغوط البنية التحتية المشتركة في كلا السوقين: الكثافة، وقابلية التوسع، وقابلية الخدمة، والانتقال إلى البنى البصرية عالية السرعة.

وقال مزود حلول البنية التحتية للشبكات إنه مع نمو الذكاء الاصطناعي والتطبيقات السحابية، تحتاج مراكز البيانات إلى نقل المزيد من المعلومات بسرعات أكبر. ويتطلب ذلك المزيد من توصيلات الألياف بشكل ملحوظ، مما يخلق ضغطًا جديدًا على مساحة الحامل المحدودة بالفعل. لقد تجاوزت ألواح الألياف التقليدية عالية الكثافة تاريخيًا 144 وصلة LC لكل وحدة حامل، مما يجبر المشغلين في كثير من الأحيان على تخصيص مساحة حامل إضافية مع توسيع نطاق الشبكات.

يُعزى Pivot إلى قدرته على المساعدة في حل هذا التحدي من خلال تركيب المزيد من الألياف في لوحة 1RU مدمجة دون التضحية بالوصول إلى الخدمة أو إمكانية الصيانة ومساعدة مراكز البيانات على دعم المزيد من الاتصالات في نفس المقدار من مساحة الحامل. يمكن الوصول إلى بنية الموصل المتوسطة المستوى من خلال وحدة أمامية محورية، مما يضع صف موصل أمامي أمام صف مركزي غائر.

أثناء الصيانة، يدور الصف الأمامي لأسفل ليكشف الصف الأوسط، مما يتيح للفنيين إمكانية الوصول بسهولة للفحص والتنظيف والتزاوج دون إزعاج الدوائر المجاورة.

يتم أيضًا تثبيت كل وحدة على صينية خدمة منزلقة لتحسين الوصول إلى البيئات الكثيفة. يُزعم أيضًا أن التصميم يعمل على زيادة عمق الخزانة غير المستخدمة إلى الحد الأقصى في الرفوف القياسية ذات الأربعة أعمدة، مما يتيح كثافة أعلى دون زيادة مساحة الحامل.

تشمل الميزات التكنولوجية الرئيسية للنظام ما يلي: 192 وصلة LC أو 96 منفذ MPO في 1RU؛ كثافة أعلى بنسبة 33% من ألواح 144-LC التقليدية؛ 24 دائرة 400G/800G لكل 1RU؛ ما يُزعم أنه يوفر ما يصل إلى 25% من مساحة الرف؛ الوصول المحوري والشريحي لصيانة اليوم الثاني؛ ودعم شبكات Base-8 وVSFF و400G/800G و1.6T و3.2T.

في الواقع، فيما يتعلق بالأخيرة، يمكن للهيكل أن يدعم 24 دائرة 400G/800G في 1RU، مقارنة بـ 18 دائرة في التصميمات التقليدية، ويقول Amphenol إن ما كان يتطلب في السابق أربع وحدات رفوف يمكن تحقيقه الآن في ثلاث.

علاوة على ذلك، تصر على أنه عبر حامل 42 وحدة، يمكن لهذه الإمكانية تحرير ما يصل إلى 10 وحدات لشبكات إضافية أو حوسبة أو طاقة أو أي بنية تحتية مهمة أخرى، مما يساعد على تحسين استخدام الحامل وتأخير توسيع البنية التحتية المكلفة. وأضافت أنه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات ذات الحجم الكبير، يتيح ذلك أيضًا عددًا أعلى من منافذ MPO8 المُحسّنة للبنى العنقودية للذكاء الاصطناعي والبنى الفرعية المبسطة.

وقال إد سوليس، نائب رئيس المبيعات والتسويق العالمي في شركة Amphenol Network Solutions: “لقد أجبرت أنظمة الألياف التقليدية عالية الكثافة المشغلين على الاختيار بين الكثافة وإمكانية الوصول”. “يعمل نظام Pivot على تغيير هذه المعادلة من خلال توفير المزيد من الاتصال بشكل ملحوظ لكل وحدة حامل مع الاستمرار في جعل من العملي للفنيين فحص الاتصالات وتنظيفها وصيانتها بعد النشر.”