تصريح مذيع سكاي سبورتس بعد تشخيص إصابته بالسرطان بشكل خاطئ مرة أخرى | أخرى | رياضة

تحدث جو ويلسون علنًا عن تشخيصه غير الصحيح للسرطان.

كشفت مذيعة سكاي سبورتس نيوز جو ويلسون عن التأثير العاطفي لتلقي تشخيص ثانٍ غير صحيح للسرطان – بعد ثلاث سنوات فقط من إعطائها كل الوضوح بعد معركتها مع سرطان عنق الرحم في المرحلة الثالثة. وقد وثقت المرأة البالغة من العمر 41 عامًا رحلتها منذ تشخيصها لأول مرة في يونيو 2022 بعد اختبار مسحة روتيني، مما أدى إلى العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي المنقذ للحياة.

أنشأ ويلسون لاحقًا فيلمًا وثائقيًا بعنوان “كرة القدم والسرطان وأنا” يسلط الضوء على شخصيات كرة القدم التي واجهت معارك مماثلة. وتوجهت يوم الثلاثاء إلى إنستغرام لرفع مستوى الوعي بعد أن تم إخبارها في وقت سابق من هذا العام أن السرطان قد عاد إليها. وشاركت العديد من صور المستشفى، وكتبت: “تحديث بسيط عن الحياة، يرجى القراءة حتى النهاية (إيموجي القلب الأحمر).

“في فبراير/شباط، بعد إجراء الفحص لمدة ثلاث سنوات، قيل لي إن السرطان قد عاد إلى العقدة الليمفاوية. لم أستطع أن أصدق ذلك – شعرت وكأن عالمي كله قد انهار مرة أخرى. ولكن بعد إحالتي إلى فريق العلاج الإشعاعي بجرعة عالية، تساءل أحد الاستشاريين عما إذا كان التشخيص صحيحًا بالفعل.

“ما تلا ذلك كان خمسة أشهر من الاختبارات والفحوصات والانتظار وعدم اليقين، قبل أن أحصل أخيرًا في الأسبوع الماضي على الأخبار التي كنت أتمناها بشدة: لم يكن سرطانًا على الإطلاق. يُعتقد الآن أن العقدة الليمفاوية هي ورم عصبي حميد – مجموعة من الأعصاب التي من المحتمل أن تكون ملتهبة في وقت الفحص الأصلي. كان الارتياح لا يوصف، ولكن أيضًا التأثير العاطفي من الأشهر الخمسة الماضية، الاعتقاد – ثم عدم معرفة ما إذا كان السرطان قد عاد لي.

“كان العيش في ظل عدم اليقين هذا صعبًا للغاية. في الخارج، استمرت الحياة – كنت أعمل، وكنت أمًا، ولعبت (الكثير) من رياضة الباديل، وقضيت وقتًا مع الأصدقاء والعائلة، وابتسمت لالتقاط الصور. ولكن تحت كل ذلك، كنت أحمل شيئًا ثقيلًا للغاية، وكانت هناك أوقات وجدت نفسي في بعض الأماكن المظلمة للغاية.

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“فلماذا أشارك هذا؟ أولاً، لأننا غالبًا ما نتحدث عن “التحرر من السرطان”، لكنني لست متأكدًا من أن أيًا منا يشعر حقًا بالتحرر منه. يمكن أن يبقى الخوف من تكرار المرض معك لفترة طويلة بعد انتهاء العلاج، وأعتقد أنه من المهم أن نتحدث عن هذا الواقع. إذا كنت شخصًا يعيش بعد تشخيص السرطان، فيرجى العلم أنك لست وحدك.”

وتابع المذيع: “ثانيًا، لأن وسائل التواصل الاجتماعي لا تمثل الصورة الكاملة أبدًا. ربما بدت الأشهر القليلة الماضية هنا وكأنها الكثير من اللحظات السعيدة والأماكن الجميلة والوقت مع الأشخاص الذين أحبهم – وكانت تلك اللحظات كلها حقيقية. لكنها كانت موجودة جنبًا إلى جنب مع هذا. Instagram هو شريط مميز، وليس القصة بأكملها.

“وأخيرًا، لأننا لا نعرف حقًا ما الذي يحمله شخص آخر. صديق، أو زميل، أو الشخص الذي يقدم لك القهوة أو يقف بجانبك في السوبر ماركت – يمكن أن يخوضوا معركة لا تعرف عنها شيئًا. لذلك هذا ببساطة تذكير بأن تكون لطيفًا. دائمًا (رمز تعبيري على شكل قلب أحمر). شكرًا لشبكة الدعم الرائعة الخاصة بي، أنت تعرف من أنت.”

وكشفت ويلسون في فيلمها الوثائقي أن التشخيص غيّر حياتها “في لحظة”، وذلك بعد وقت قصير من ولادة ابنتها مابل. وقالت: “لقد صدمتني مثل الشاحنة”. “لقد تساءلت عما إذا كنت سأموت. لقد أعددت نفسي للأسوأ، وأعتقد أنه يجب عليك القيام بذلك. في الواقع، لم أخبر أحداً. لم أرغب في إلقاء اللوم على أي شخص. إذا كان بإمكان شخص واحد رؤية هذا وإجراء مكالمة هاتفية مع الطبيب لأن هناك شيئًا ما ليس على ما يرام، فإن الأمر يستحق الحديث عنه”.

لقد تحملت العلاج الإشعاعي اليومي والعلاج الكيميائي الأسبوعي وثلاثة أيام من العلاج الإشعاعي الموضعي الداخلي على مدى خمسة أسابيع. وهذا يعني أن تكون بعيدة عن ابنتها، وهي الفترة التي وصفتها بأنها المرحلة “الأحلك” من مرضها. شجعت المذيعة، التي انضمت إلى سكاي سبورتس في عام 2011، النساء على حضور اختبار مسحة عنق الرحم بعد تشخيص إصابتهن بالسرطان. سيتم تشخيص إصابة واحدة تقريبًا من كل 130 امرأة في المملكة المتحدة بسرطان عنق الرحم خلال حياتها، ومع ذلك تفشل واحدة من كل ثلاث في حضور اختبار اللطاخة.