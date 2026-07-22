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اضطر كاميرون مينزيس إلى التخلي عن مباراة رمي السهام والحصول على المساعدة الطبية | أخرى | رياضة

AbdHassan22.07.2026
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اضطر كاميرون مينزيس إلى التخلي عن مباراة رمي السهام والحصول على المساعدة الطبية | أخرى | رياضة

انسحب كاميرون مينزيس من بطولة World Matchplay لأسباب طبية. كان لا بد من مساعدة مينزيس خارج المسرح للخضوع لرعاية طبية خلال مباراته ضد روس سميث.

كان الزوجان يتنافسان على مكان في الجولة الثالثة من المنافسة عندما حدثت مشاهد مثيرة للقلق في وينتر جاردنز. ومع ذلك، أكد بيان صادر عن PDC قبل الساعة 7:45 مساءً بقليل مساء الأربعاء انسحاب مينزيس من المنافسة، مما أدى إلى تقدم سميث إلى الدور ربع النهائي. وجاء في البيان: “كاميرون مينزيس غير قادر على مواصلة مواجهته في الجولة الثانية بعد إصابته بمرض. تأهل روس سميث إلى ربع النهائي نتيجة لذلك. ستبدأ المباراة التالية بين جيان فان فين وويسيل نيمان قريبًا”.

أثناء تحديث منفصل، كشفت إيما باتون من سكاي سبورتس: “أصيب كاميرون مينزيس بالمرض عندما كان متقدمًا بنتيجة 2-1 أمام روس سميث. لقد تمت تبرئته من قبل المسعفين. إنه بخير، لكنه لن يلعب أي دور آخر في مباراة الليلة”.

تقدم مينزيس بنتيجة 2-1 عندما بدا أنه بدأ يعاني، وسرعان ما تم تأجيل مباراة الإياب حيث بدأ اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا يشعر بعدم الراحة.

في حديثه للتعليق في ذلك الوقت، قال معلق سكاي سبورتس رود ستود: “مشاهد مثيرة للقلق هنا. هرع روس سميث لمساعدته، كما فعل الحكام. لقد خرج من المسرح ولا يمكنك إلا أن تفترض أنه خرج لتلقي بعض الرعاية الطبية”.

قبل أن يقول الناقد مارك ويبستر: “من الواضح أن سميث كان قلقًا. وسيقدم دعمه.

“بينما يراقب المسعفون كاميرون، عليه أن يبقى في لوحة التدريب. ولكن في النهاية الأمر يتعلق فقط بالأمل في أن يكون كاميرون بخير في الوقت الحالي.”

ثم أكد باتون في تحديث جديد: “نحن نفهم أن كاميرون مينزيس لا يزال يخضع للتقييم، لكنه واعي، وهو جالس ويتحدث الآن إلى شريكه”.

وأضاف جلين دورانت: “أنا أردد أفكار الجميع؛ الآن، الأمر كله يتعلق بكاميرون مينزيس. إنه في أفضل حالاته في الوقت الحالي. إنه أمر صعب للغاية.”

بعد انسحاب مينزيس، تم شراء المباراة الثانية في تلك الليلة – جيان فان فين ضد ويسيل نيجمان – مقدمًا.

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AbdHassan22.07.2026
15
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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