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ليتمكنوا من قدرات الجيش في شبوة فقط لعدد من الحوثيين

AbdHassan23.07.2026
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ليتمكنوا من قدرات الجيش في شبوة فقط لعدد من الحوثيين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ناقش اجتماع ضم محافظ شبوة، عوض محمد بن الوزير، مع قائد القوات المشتركة للتحالف في حفاظ اللواء مصلح العتيبي، تكامل وجاهزية القتالية، وتوحد الوحدات العسكرية في جبهتي بيهان وحريب إبراهيم المتحد لجماعة الحوثيين.

وأستعرض اللقاء، الذي حضره عدد من القيادات العسكرية، الاحتياجات اللازمة لقدرات الجيش في مواجهة هجمات الحوثيين، والقصف المستمر عن طريق الخطوط الجوية، إلى جانب الحفاظ على الأمان والاستقرار.

لقاء جندي بعد يوم اندلاع مواجهات عنيفة في جبهة حريب الجيش اليمني اليمني والحوثيين، ثم مات أربعة جنود بطائرة عسكرية، في حين شهد جبهة بيهان قصفاً مدفعياً واستهدافاً بالمسيرات لقوات الجيش.

وأشاد بن الوزير بجهود القوات المشتركة المشتركة مع تحالف دعم الشرعية، خاصة إلى أن حالة حصرية التي تشهدها شبوة تأتي ثمرة للتنسيق بين السلطة المحلية الرسمية وتنسيقية العسكرية.

كما تم التعرف على الدعم الإغاثي والتنموي مقدم من المملكة العربية السعودية عبر “مركز الملك سلمان للإغاثة” و”البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” وساهمه في دعم المشاريع الخدمية بالمحافظة.

ومن جانبها، قادت القوات المشتركة الجهود المحلية في إدارة الملفين المتظاهرين والمتنمويين، ونتيجة لذلك الدعم والتنسيق خلال المرحلة القادمة.

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AbdHassan23.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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