مقتل أربعة من عناصر الحوثيين خلال مواجهات مع الجيش اليمني في الضالع

يمن مونيتور/ الضلع/ خاص

قامت بحملة استهداف بالعنيفة بين القوات المشتركة اليمنية ومسلحي جماعة الحوثيين، مساء الأربعاء، في جبهتي فاخر لجبهة شمالي الضالع (جنوبي اليمن).

واستخدمت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة أنواعًا مختلفة من الأسلحة لهجوم المهاجمين على مواقع الجيش.

وذكرت القوات المشتركة اليمنية حضوراً من كسرى الذي شارك فيه ثلاثة قتلى من القوات المشتركة وجرحى الحفل، فيما قتل أربعة من أعضاء الجماعة المسلحة الحوثيين وشاركوا في قيادة ما أعلنوه المركز الأعلامي لمحور الضالع.

وشنّ المسلحون الحوثيون منذ صباح اليوم قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مواقع عسكرية ومدنية، وأسفر عن مواطنين يقرأون.

تغطيت بالكامل لمجموعات عسكرية كبيرة من القوات الخاصة خلال اليوم، قبل أن تندلع مواجهات عسكرية لتغطية جرائم الجيش من احباط الحوثيين.