ألعاب الكومنولث لديها مذيع جديد بعد أن فقدت بي بي سي حقوقها | أخرى | رياضة

ستستضيف جلاسكو الألعاب

عندما تنطلق دورة ألعاب الكومنولث في اسكتلندا يوم الخميس المقبل، سوف يشهد مشاهدو التلفزيون البريطاني تحولاً تاريخياً: فللمرة الأولى منذ أكثر من سبعين عاماً، لن تقدم هيئة الإذاعة البريطانية أي تغطية لهذا الحدث. وبعد عملية مناقصة تنافسية، حصلت شركة TNT Sports على حقوق البث المباشر للمشهد الرياضي الذي يستمر لمدة 11 يومًا، والذي سيقام في جلاسكو.

في حين توقع المطلعون على الصناعة في البداية أن هيئة الإذاعة البريطانية قد تحصل على الأقل على حزمة مرخصة من الباطن للجولات اليومية والأحداث البارزة، فقد طالبت القناة الخامسة بدلاً من ذلك بواجبات البث المجاني بالكامل. وهذا يحطم خط بث هيئة الإذاعة البريطانية الذي يعود تاريخه إلى الخمسينيات.

وبموجب الترتيب الجديد، ستقدم TNT Sports حوالي 600 ساعة من الأحداث الحية طوال الحدث الصيفي. تم اختيار غلاسكو لاستضافة الألعاب، بعد أن استضافت ألعاب 2014 سابقًا، بعد أن ألغت ولاية فيكتوريا الأسترالية خططها فجأة بسبب ارتفاع التكاليف.

بالنسبة للمشاهدين الذين يبحثون عن وصول مجاني، ستتدخل القناة الخامسة لبث أبرز الأحداث المسائية. قال بن فرو، كبير مسؤولي المحتوى في الشبكة: “هنا في 5، يسعدنا العمل مع TNT Sports لجلب أكبر نجوم الرياضة إلى جمهور مجاني في المملكة المتحدة.”

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يعد هذا الغياب الكامل عن ألعاب الكومنولث جزءًا من اتجاه أوسع ومستمر لهيئة الإذاعة البريطانية، التي فقدت قبضتها بشكل مطرد على الأحداث الرياضية الكبرى وسط تخفيضات في الميزانية وتغير الأولويات.

في عام 2025، أُعلن أن الشركة فقدت حقوقها في The Boat Race، حيث حصلت القناة الرابعة على البث التلفزيوني وحصلت Times Radio على الصوت.

استضافت غلاسكو ألعاب الكومنولث في عام 2014

فقدت هيئة الإذاعة البريطانية أيضًا حقوق البث المباشر لمباريات الرجبي في بطولة الأمم الستة للرجال في إنجلترا، مما أضاف إلى قائمة متنامية، مثل البطولة المفتوحة وسباق الفورمولا 1 المباشر ومباراة الكريكيت المباشرة، التي هاجرت بعيدًا عن الإذاعة الوطنية على مر السنين.

وعلى الرغم من الانخفاض المستمر في حقوق البث المباشر، أكدت قيادة القناة أن عرض الأحداث الرياضية الحية لم يعد المقياس الوحيد لنجاح بي بي سي.

وقال أليكس كاي جيلسكي، مدير الرياضة في المؤسسة، في مؤتمر “فاينانشيال تايمز بيزنس أوف فوتبول”: “التحدي الذي يواجهنا في بي بي سي طوال الوقت هو أن نتأكد من أننا في محادثة حول الأشياء المهمة.

“على سبيل المثال، لدينا حقوق الصوت للفورمولا 1 ولكن ليس حقوق الفيديو. ولكن لا يزال لدينا تقارير وصفحات حية وفيديو رقمي يجذب ملايين وملايين وملايين الأشخاص. لا يزال بإمكانك أن تكون ذا صلة، ولا يزال بإمكانك أن تكون مهمًا إذا لم تعرض الرياضة. لا يمكن لأحد أن يعرض كل شيء. لذلك، عليك فقط التأكد من أنك في المحادثة.”