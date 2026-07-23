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الأرصاد اليمني يبدأ أمطارا رعدية غزة في 11 محافظة ويحذر من السيول والعواصف

AbdHassan23.07.2026
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الأرصاد اليمني يبدأ أمطارا رعدية غزة في 11 محافظة ويحذر من السيول والعواصف

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، الخميس، واستمر لمدة طويلة دون توقف خلال الـ24 توقف، مع أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، محذرا من السيول والعواصف الرعدية.

وقال المركز، نشرته تحذيرية يوميا، إن أمطار رعدية متفاوتة الشدة، قد تصل إلى حد الغزارة، يتوقع منها على أجزاء من المحافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضلع، والبيضاء، إضافة إلى سهل تهامة والسواحل الغربية.

ومنها أن هطول الأمطار سيكون برياح هابطة وتساقط لحبات في بعض المناطق، فيما يتوقع أمطار متفرقة غير رعد على أجزاء من محافظات لحج وأبين، ومرتفعات ومراقبة البركة وحضرموت وشبوة ومأرب والجوف.

وحذر المركز في المناطق المشهورة منها مطار فرانسيسكو للسيول في الشعاب والوديان، داعياً لعدم التواجد في مجاري السيول أو محاولة المعابر لها.

كما نبه إلى التنبيه العواصف الرعدية والتساقط، وينصح بالابتعاد عن الأبراج والأشجار، بالإضافة إلى تثبيت الشمس بسبب الهابطة المثيرة للغبار والرياح.

من المحتمل أن يتجه الطفل نحو المدى الأفقي نتيجة هطول الأمطار والسحب المنخفض والضباب، مما يؤدي إلى توخي الحذر من سائق السيارة أثناء القيادة.

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AbdHassan23.07.2026
13
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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