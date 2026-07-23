لن يكرر جيروين برايس رد فعله على الأخبار أنه سيصبح جدًا في سن 41 | أخرى | رياضة

ربما لم يكن معرفة Gerwyn Price أنه أصبح جدًا في سن 41 عامًا بمثابة تحديث يناسب نجم السهام في البداية. وقال بطل العالم السابق إنه “لن يكرر” رد فعله الأولي بعد أن اكتشف أنه من المقرر أن يصبح جدًا.

أعلنت ابنة برايس الكبرى، إميلي، وشريكها جود ويليامز مؤخرًا عن خبر انتظارهما لطفلهما الأول. وعلى الرغم من رد فعله غير المحسوب، أكد برايس أنه “سعيد حقًا” للزوجين. على الرغم من أن “The Iceman” قدم مازحا مراجعة أقل من ممتعة لشريك ابنته. سحق برايس روب كروس 11-5 في World Matchplay يوم الأربعاء قبل أن يتحدث عن أخباره الشخصية السعيدة. تحدث الويلزي مع الصحفيين بعد تأمين مكانه في الدور ربع النهائي في وينتر جاردنز وقال: “لن أكرر كلمتي الأولى! ولكن بعد ذلك كنت سعيدًا حقًا. طالما أن الطفل يتمتع بصحة جيدة، فهذا كل ما يهم”.

“أنا سعيد حقًا من أجلهما. كلاهما صغيران ولا أعتقد أنهما يعرفان تمامًا ما سيأتي، لكنهما سيكونان على ما يرام. إنه كسول بعض الشيء، لكنه بخير. سأدفعه إلى العمل.”

لدى المصنف الأول على العالم سابقًا طفلان من زوجته بيثان، ويبلغ عمر أكبرهم الآن تقريبًا نفس عمره عندما أصبح أبًا لأول مرة. لقد دافع “Gizzy” باستمرار عن أهمية الأسرة طوال مسيرته في لعبة رمي السهام.

لقد اعترف منذ ذلك الحين بأن طريقة الحياة الجديدة قد تؤثر عليه. وقال في وقت سابق من هذا الأسبوع: “إن رمي الأغنام بدلاً من رمي السهام أمر لا يساعد!

“لقد كان الأمر صعبًا بالنسبة لي. ليس لدي أي ثقة في الوقت الحالي لأنني لم ألعب كثيرًا.”

سيكون رجل ماركهام عازمًا على تعظيم أدائه للفترة المتبقية من عام 2026 قبل الوصول الكبير. ومع ذلك، كادت حملته في World Matchplay أن تنتهي بشكل مفاجئ في الجولة الأولى.

بدا برايس مثيرًا للإعجاب أمام كروس لكنه وجد صعوبة في ضبط إيقاعه في المباراة الافتتاحية. كان متأخرا 6-2 أمام مارتن شندلر في مرحلة ما قبل أن يقاتل ليحقق انتصارا 11-9.

سيوفر تاج World Matchplay الأول وسيلة مثالية للاحتفال بالتطور المثير لعائلة Price. حتى لو لم يكن رد فعله الفوري قابلاً للطباعة تمامًا.

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