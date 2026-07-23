تعاني المناطق ذات الدخل المنخفض في المملكة المتحدة من استمرار الفجوة الرقمية ذات النطاق العريض

كان أحد النجاحات التي لا شك فيها لحكومات المملكة المتحدة التي ترأست البلاد منذ عام 2019 هو الزيادة الملحوظة في التوافر الإجمالي للنطاق العريض الثابت عالي السرعة – إن لم يكن جيجابت – ولكن تقرير من Broadband Savvy أبرز أن إمكانية الوصول هذه ليست موحدة إلى حد كبير، ولا تزال الفجوة الرقمية التي كانت موجودة منذ الجزء الأول من العقد قائمة.

ويعطي عنوان التقرير ملخصا موجزا للمسألة: من المرجح أن تتخلى المناطق ذات الدخل المنخفض بما يقرب من 3 أضعاف عن النطاق العريض ذي الألياف الكاملة.

في بعض المناطق، اختار 20-25% فقط من الأسر حتى الآن الترقية إلى الألياف الكاملة – مقارنة بأكثر من 75% في مناطق أخرى – مما أدى، كما قال Broadband Savvy، إلى فجوة رقمية كبيرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

واستند التقرير إلى بيانات من طبعة يناير 2026 من التقرير الدول المترابطة دراسة من هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة Ofcom، والتي تحدد معدلات اعتماد الألياف الكاملة عبر كل منطقة سلطة محلية (LAD) في المملكة المتحدة. بالنسبة لكل LAD، قامت شركة Broadband Savvy بمقارنة عدد المباني التي استوعبت الألياف الكاملة مع عدد المباني التي توفرت فيها الألياف الكاملة، لحساب معدل الاستخدام في كل منطقة.

كما قامت بتقييم متوسط ​​مستويات الدخل في كل LAD باستخدام مقياس إجمالي دخل الأسرة المتاح (GDHI) التابع لمكتب الإحصاءات الوطنية. تقدر GDHI مقدار الأموال المتاحة للأسر لإنفاقها أو ادخارها بعد الضرائب والفوائد وتعديلات الدخل الأخرى، مما يعطي قياسًا لمتوسط ​​الدخل السنوي لكل أسرة في منطقة معينة. تم تصنيف كل LAD بناءً على نسبة تناول الألياف الكاملة من الأقل إلى الأعلى. تمت بعد ذلك مقارنة التوزيع بقيم GDHI لتقييم العلاقة بين تناول الألياف الكاملة ومستويات دخل الأسرة في كل منطقة.

كان الأساس للتحليل هو أن النطاق العريض كامل الألياف يتم نشره بسرعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع توفر الألياف الكاملة الآن لـ 24.9 مليون مبنى سكني في المملكة المتحدة (82٪ من 30.5 مليون منزل في المملكة المتحدة، أي ما يعادل 1.2 مليون منزل إضافي مع إمكانية الوصول إلى الألياف الكاملة في الأشهر الستة حتى يناير 2026.

وفي نفس فترة الستة أشهر، زاد استخدام اتصالات النطاق العريض ذات الألياف الكاملة في جميع المباني في المملكة المتحدة – السكنية والتجارية على حد سواء – بمقدار 1.8 مليون، ليصل إلى 12.4 مليون. وهذا يتوافق مع 47% من جميع المباني التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الألياف الكاملة. ارتفع توافر النطاق العريض بقدرة جيجابت إلى 89% (27.1 مليون منزل)، مقارنة بـ 87% (26.4 مليون) في يوليو 2025.