تعاني المناطق ذات الدخل المنخفض في المملكة المتحدة من استمرار الفجوة الرقمية ذات النطاق العريض
كان أحد النجاحات التي لا شك فيها لحكومات المملكة المتحدة التي ترأست البلاد منذ عام 2019 هو الزيادة الملحوظة في التوافر الإجمالي للنطاق العريض الثابت عالي السرعة – إن لم يكن جيجابت – ولكن تقرير من Broadband Savvy أبرز أن إمكانية الوصول هذه ليست موحدة إلى حد كبير، ولا تزال الفجوة الرقمية التي كانت موجودة منذ الجزء الأول من العقد قائمة.
ويعطي عنوان التقرير ملخصا موجزا للمسألة: من المرجح أن تتخلى المناطق ذات الدخل المنخفض بما يقرب من 3 أضعاف عن النطاق العريض ذي الألياف الكاملة.
في بعض المناطق، اختار 20-25% فقط من الأسر حتى الآن الترقية إلى الألياف الكاملة – مقارنة بأكثر من 75% في مناطق أخرى – مما أدى، كما قال Broadband Savvy، إلى فجوة رقمية كبيرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
واستند التقرير إلى بيانات من طبعة يناير 2026 من التقرير الدول المترابطة دراسة من هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة Ofcom، والتي تحدد معدلات اعتماد الألياف الكاملة عبر كل منطقة سلطة محلية (LAD) في المملكة المتحدة. بالنسبة لكل LAD، قامت شركة Broadband Savvy بمقارنة عدد المباني التي استوعبت الألياف الكاملة مع عدد المباني التي توفرت فيها الألياف الكاملة، لحساب معدل الاستخدام في كل منطقة.
كما قامت بتقييم متوسط مستويات الدخل في كل LAD باستخدام مقياس إجمالي دخل الأسرة المتاح (GDHI) التابع لمكتب الإحصاءات الوطنية. تقدر GDHI مقدار الأموال المتاحة للأسر لإنفاقها أو ادخارها بعد الضرائب والفوائد وتعديلات الدخل الأخرى، مما يعطي قياسًا لمتوسط الدخل السنوي لكل أسرة في منطقة معينة. تم تصنيف كل LAD بناءً على نسبة تناول الألياف الكاملة من الأقل إلى الأعلى. تمت بعد ذلك مقارنة التوزيع بقيم GDHI لتقييم العلاقة بين تناول الألياف الكاملة ومستويات دخل الأسرة في كل منطقة.
كان الأساس للتحليل هو أن النطاق العريض كامل الألياف يتم نشره بسرعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع توفر الألياف الكاملة الآن لـ 24.9 مليون مبنى سكني في المملكة المتحدة (82٪ من 30.5 مليون منزل في المملكة المتحدة، أي ما يعادل 1.2 مليون منزل إضافي مع إمكانية الوصول إلى الألياف الكاملة في الأشهر الستة حتى يناير 2026.
وفي نفس فترة الستة أشهر، زاد استخدام اتصالات النطاق العريض ذات الألياف الكاملة في جميع المباني في المملكة المتحدة – السكنية والتجارية على حد سواء – بمقدار 1.8 مليون، ليصل إلى 12.4 مليون. وهذا يتوافق مع 47% من جميع المباني التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الألياف الكاملة. ارتفع توافر النطاق العريض بقدرة جيجابت إلى 89% (27.1 مليون منزل)، مقارنة بـ 87% (26.4 مليون) في يوليو 2025.
خدمات الأقمار الصناعية بأسعار منخفضة
ومن الجدير بالذكر أن هيئة Ofcom وجدت أن عدد المباني التي لا تتمتع بإمكانية الوصول إلى النطاق العريض اللائق وبأسعار معقولة انخفض إلى 4000 فقط، ويرجع ذلك أساسًا إلى توفر خدمات الأقمار الصناعية بأسعار منخفضة. وأضافت أن عدد المباني غير القادرة على الوصول إلى النطاق العريض اللائق من خط ثابت أو شبكة وصول لاسلكية ثابتة انخفض إلى 39000، بانخفاض من 44000 في يوليو 2025.
ومع ذلك، وبالتعمق أكثر، وجدت شركة برودباند سافي أن المناطق التي تقع في أدنى 10% من دخل الفرد على المستوى الوطني كانت أكثر احتمالاً بنسبة 2.8 مرة من المتوسط أن تكون في أدنى 10% من حيث اعتماد الألياف الكاملة. كانت بلاكبول وويست دونبارتونشاير وساوثيند أون سي هي المناطق التي تكافح أكثر من غيرها لتوفير النطاق العريض السريع. في المناطق التي تشهد منافسة متزايدة في سوق النطاق العريض، غالبًا ما يكون اعتماد الألياف الكاملة أعلى بنسبة 20-30% بغض النظر عن متوسط مستوى الدخل.
اقترح Broadband Savvy أن هناك سببين رئيسيين لفشل الناس في الترقية إلى النطاق العريض كامل الألياف. أولاً، في المناطق الحضرية مثل أكسفورد ووسط لندن، كان هناك توافر واسع النطاق لنطاق جيجابت العريض الذي يتم توفيره من خلال أنواع التكنولوجيا بخلاف الألياف الكاملة، مثل كابل الألياف المحورية الهجين. وفي هذه المناطق، كان استخدام الألياف الكاملة محدودًا بسبب التوافر الحالي لخدمات النطاق العريض السريعة.
على النقيض من ذلك، في المناطق ذات الدخل المنخفض مثل بلاكبول وويست دونبارتونشاير ودودلي، حيث كان هناك عدد أقل من مقدمي خدمات النطاق العريض المستقلين للاختيار من بينهم وتنافس أقل في الأسعار، غالبًا ما تكون معدلات استخدام الألياف الكاملة حوالي نصف المتوسط الوطني بسبب قيود القدرة على تحمل التكاليف.
وقال توم باتون، مؤسس شركة برودباند سافي: “إن الفجوة الرقمية هي الأكبر على الإطلاق في المملكة المتحدة”. “مع الارتفاع المستمر لنفقات المعيشة المنزلية – بما في ذلك عقود النطاق العريض مع ارتفاع أسعارها في منتصف العقد – فإننا نشهد المزيد والمزيد من الناس يكافحون من أجل تحمل تكلفة النطاق العريض اللائق، بما في ذلك أولئك الذين يقضون الكثير من الوقت عبر الإنترنت.
وقال: “إن أجزاء معينة من البلاد لا تستطيع ببساطة تحمل تكلفة الوصول إلى النطاق العريض بالألياف الكاملة، ونتيجة لذلك أصبحت عالقة بتكنولوجيا الألياف الجزئية أو النحاسية القديمة، أو لا يوجد اتصال بالنطاق العريض على الإطلاق”. “في حين أن التعريفات الاجتماعية توفر وسيلة لذوي الدخل المنخفض للوصول إلى النطاق العريض السريع بسعر معقول، لا يزال هناك نقص كبير في الوعي بوجود هذه الخطط المخفضة.”
وفي دعوة للعمل، دعت شركة Broadband Savvy إلى تقديم دعم أكبر لذوي الدخل المنخفض للوصول إلى الاتصال الذي قال المحلل إنهم يحتاجون إليه للعمل والتعلم والعيش بشكل عام في العصر الحديث. وقالت إن الخطوة الأولى كانت زيادة الوعي بالتعريفات الاجتماعية.
قال باتون: “نعتقد أنه ينبغي مطالبة مقدمي الخدمة بالإعلان عن هذه الحزم بشكل بارز على موقعهم على الويب، بدلاً من أن يكونوا قادرين على تركها مدفونة عميقًا في صفحة لا يمكن العثور عليها دون البحث عنها خصيصًا”.
وأضاف: “إن النعمة الوحيدة التي توفر للمستهلكين البريطانيين على مدى العقد الماضي هي الشبكات البديلة ذات النطاق العريض، والأسعار المخفضة للغاية التي تقدمها حاليًا”. “في مناطق معينة، مثل أيرلندا الشمالية، سمحت هذه الشركات للأشخاص بالوصول إلى النطاق العريض ذي الألياف الكاملة بسعر معقول أكثر بكثير مقارنة بما يتقاضاه مقدمو الخدمة الحاليون. ومع ذلك، بمجرد أن يحصل مقدمو الخدمة البديلة على حصة كافية في السوق، فمن المحتمل أن يبدأوا في رفع الأسعار لتكون أكثر انسجامًا مع المنافسة، مما يجبر مرة أخرى مئات الآلاف من الأشخاص على التخلي عن النطاق العريض السريع أو إلغاء اتصالاتهم تمامًا.”
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