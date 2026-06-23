تكشف شركة Blue Planet وTelefónica النقاب عن تصميم تشريح 5G مدعوم بالذكاء الاصطناعي وهو دليل على المفهوم

كشفت Telefónica Deutschland وBlue Planet عن إثبات المفهوم (PoC) لإظهار كيف يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي (AI) المساعدة في تبسيط تصميم الخدمة المعقدة القائمة على المعايير، وتحسين الاتساق وتقليل الاعتماد على الخبرة المتخصصة.

يعتمد هذا التعاون على بيئة تنسيق الخدمة متعددة المجالات (MDSO) الخاصة بشركة Telefónica Deutschland. وقد تم تصميم هذا لتوفير التنسيق الشامل عبر مجالات الشبكة، ويدعم تقديم خدمات جديدة ومعقدة. سيتم دمج ثمار الشراكة في البيئة الحالية لشركة الاتصالات لدعم التصميم والخدمة والتنفيذ القائم على النوايا.

كما أنه يشكل جزءًا من التحول المستمر الذي تقوم به Telefónica Deutschland لأنظمة دعم العمليات (OSS) وخطتها نحو إنشاء مستويات أعلى من استقلالية الشبكة. وقالت شركة الاتصالات إنها تركز على تصنيع الخدمة ونشر الشبكة من خلال مصنع الخدمة والشبكات الخاص بها. أحد عوامل التمكين الرئيسية لهذا التحول هو برنامج MDSO.

ويدعي الشركاء أن نتائج إثبات المفهوم (PoC) الخاصة بهم تسلط الضوء على إمكانات العمليات الوكلاءية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لخدمات الجيل التالي من الأعمال إلى الشركات، مما يقلل تصميم الخدمة المعقدة من أسابيع إلى دقائق، ويسرع تصميم وتنفيذ خدمات تقطيع شبكة 5 جي المتقدمة.

تعتبر تليفونيكا دويتشلاند وبلو بلانيت أن تقطيع شبكات الجيل الخامس يمثل حالة استخدام حرجة: أي خدمة B2B عالية القيمة تتميز بمواصفات معقدة ومعايير متطورة واعتماد قوي على معرفة الخبراء. يعد تصميم خدمات التقطيع ونشرها بكفاءة أمرًا ضروريًا لتقليل وقت الوصول إلى السوق مع الحفاظ على جودة الخدمة واتساقها عبر المجالات.

ولمواجهة هذه التحديات، قامت الشركتان باختبار كيف يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي دعم المهندسين طوال دورة حياة الخدمة – بدءًا من التصميم القائم على المقاصد وحتى إنشاء الكتالوج وتنفيذه. استخدمت إثبات المفهوم منصة Blue Planet AI Studio OSS الأصلية لبناء وتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي، والمتكاملين مباشرةً مع بيئة MDSO الحالية. وقيل إن ذلك لضمان دمج الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في سير العمل التشغيلي الحقيقي بدلاً من العمل كتجربة مستقلة.

تدعي الشركات أن نتائج إثبات المفهوم (PoC) كانت “مهمة”. أولاً، قالوا إن المهام التي كانت تتطلب في السابق خبرة عالية التخصص وجهدًا يدويًا – مثل تحديد مواصفات الشريحة وتوليد حمولات خدمة متوافقة مع المعايير – تم إنجازها في دقائق بدلاً من أسابيع.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظوا أنه من خلال تجريد المعايير والمعلمات المعقدة في عوامل الذكاء الاصطناعي وإعادة استخدام عناصر الكتالوج المُدارة من خلال MDSO، أدت الخدمة إلى تحسين سرعة التصميم والاتساق والجودة، مع تقليل الأخطاء من خلال العمليات الموجهة والمتكررة.

بالإضافة إلى النتائج المباشرة، تقول الشركات إن إثبات المفهوم (PoC) يوفر رؤية “قيمة” حول كيف يمكن للأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أن تكمل التنسيق متعدد المجالات لدعم التطور المستقبلي لعمليات الشبكة والخدمات. من خلال التحقق من دور وكلاء الذكاء الاصطناعي في إطار عمل MDSO، تعتقد Telefónica Deutschland وBlue Planet أنهما قد أنشأتا أساسًا لتوسيع نطاق هذا النهج ليشمل حالات استخدام إضافية وتمكين خدمات أكثر ديناميكية قائمة على المقاصد.

وقالت إيفا يوليسيفيتش، مديرة الهندسة المعمارية والاستراتيجية وتمكين التكنولوجيا في شركة Telefónica Deutschland: “إن تصميم وتقديم خدمات تقطيع شبكة 5G على نطاق واسع أمر معقد بطبيعته ويفرض متطلبات كبيرة على الفرق الهندسية”.

“لقد أظهر هذا الدليل على المفهوم أن وكلاء الذكاء الاصطناعي، عند دمجهم مع إطار عمل MDSO الخاص بنا، يمكنهم تبسيط تصميم الخدمة بشكل هادف، وتقليل المهل الزمنية والمساعدة في إضفاء الطابع الديمقراطي على المعرفة المتخصصة. إنه التحقق المهم من مدى قدرة الأساليب القائمة على النوايا والموجهة بالذكاء الاصطناعي على دعم تطورنا نحو عمليات أكثر استقلالية، مما يسمح لنا بتقديم خدمات عملاء إضافية ومحسنة.”

وأضافت Telefónica أن إثبات المفهوم (PoC) يعكس أيضًا رؤية أوسع لعمليات الذكاء الاصطناعي الأصلية وزيادة استقلالية الشبكة، مما يعزز دور الذكاء الاصطناعي في تحويل عمليات الخدمة والشبكة.

بالنسبة إلى Blue Planet، يسلط التعاون الضوء على قيمة الجمع بين الذكاء الاصطناعي الوكيل وأساس التنسيق الناضج. وقال جو كوميلو، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Blue Planet: “لقد قدمت Telefónica Deutschland رؤية تشغيلية واضحة وبرنامج MDSO قوي لهذا التعاون”.

“من خلال دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي مباشرة في سير عمل التنسيق الخاص بهم باستخدام Blue Planet AI Studio، يوضح إثبات المفهوم هذا كيف يمكن لمقدمي الخدمات تسريع الابتكار مع الحفاظ على التحكم والامتثال للمعايير والدقة التشغيلية.”