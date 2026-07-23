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تأكيدات رئاسية يمنية على أهمية دور “التشاور والمصالحة” لمواجهة تصعيد الحوثيين

AbdHassan23.07.2026
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تأكيدات رئاسية يمنية على أهمية دور “التشاور والمصالحة” لمواجهة تصعيد الحوثيين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ناقش عضو مجلس التحرير اليمني، عبدالرحمن المحرّمي، اليوم الخميس، مع قائد هيئة التشاور والمصالحة، محمد الغيثي ونوابه، مستجدات الأوضاع الوطنية في ظل التصعيد الحوثي.

وذكرت الوكالة الرسمية (سبأ) أن المحرّمي استمع خلال اللقاء إلى إحاطة شاملة حول سير أعمال الهيئة والجهود المبذولة لتحسين الأداء والشراكة بين مختلف القوى العاملة والمكونات الديمقراطية، بما في ذلك يسهم في ترسيخ مميز وتصفيات أجهزة الدولة.

واستعرض المؤتمر تماما الوضوحية والعسكرية، وتداعيات التصعيد فارم من جماعة الحوثيين، إلى الجانب التدابير الحكومية المتخذة للتعاطي مع هؤلاء ولم يمتنعوا عن القتال.

لسبب المحرّمي على أهمية استمرار وتغليب المستجدات العامة في هذه المرحلة الحساسة، مشدداً على أن الظروف الراهنة تتطلب توحيد الصفوف للتحديات المشتركة واستعادة الدولة.

من نيوجا، جددت قيادة الهيئة للتشاور والمصالحة ووعدها بمواصلة جهودها لدعم مجلس القيادة والحكومة، وقادرة على التضامن مع الرؤى والمواقف بما في ذلك الخدمة الوطنية العليا.

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AbdHassan23.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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