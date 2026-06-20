يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شهد وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني، مدينة المكلا، تخريج 69 طالبًا من أرقطة التربية الإسلامية والمراكز التعليمية مفضلة بساحلموت حضر، في جوهرها اسم “الاعتدال الواعي”، بالتزامن مع المؤتمر السنوي للحبيب أبي بكر العدني بن علي سالم والحبيب شهاب الدين بن علي سالم.

وتشمل الشخصية، الذي حضره مدير عام مديرية غيل باوزير وديع جوبان، تخريج طلاب من رباط العطاس وباط بحر النور وكلية الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية، ضمن الدفعة الخامسة عشرة من خريجي هذه المنظمات العلمية.

تم استدعاء الجيلاني، في كلمته خلال الحفل، أن تخليد ذكرى العلماء والدعاة يمثلون وفاء العلم لرموز كرّسوا حياتهم والدعوة، وأسهموا في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والأجيال. كما نقل تهاني عضو مجلس الرقابة المختص بحضرموت سالم أحمد الخنبشي للخريجين، معرباً عن اعتراضها بالمشاركة في هذه العلمية المقصودة.

المحافظة على الاهتمام بأن تقوم السلطة المحلية بتولي اهتمامًا بالمؤسسات العلمية والتربوية، لما بدأت به من دور في بناء الإنسان، والإمدادات الأمنية الفكرية، وترسيخ التميز والسلمي المجتمع، مثمنًا جهود الحبيب عبدالله بن حسين العطاس وإدارة رباط العطاس والجامعة الخيرية في مواصلة رسالتهم التعليمية والتربوية.

وإلى جانبه، هنا رئيس مجلس أمناء الجامعة المركزية عبدالرقيب أحمد العطاس الخريجين، بالتأكيد أن رسالة الأركان والجامعة تقوم بإعداد جيل متسلح بالعلم والقيم، وقادر على مواجهة التحديات الاجتماعية من خلال التربية والأخلاق والاعتدال.

، وشدد الموجه على الارتباط العام لأمة التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية أبرز نزار بن بارز بارز على أهمية منهج استلهام العلماء في التربية والدعوة، مؤكداً أن المؤسسات التعليمية تتواصل رسالتها في ترسيخ قيم ثقافية ووعيية، ودعوة الدعوة المجتمعي في مواجهة التحديات والإنسانية بشكل رئيسي.