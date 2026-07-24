العلوم والتكنولوجيا

CW@60: المرآة والآلة – ثلاثة عقود على الخطوط الأمامية لثورة التكنولوجيا

AbdHassan24.07.2026
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CW@60: المرآة والآلة – ثلاثة عقود على الخطوط الأمامية لثورة التكنولوجيا

كل ابتكار تكنولوجي وكل مشروع لتكنولوجيا المعلومات هو، في جوهره، قصة تتعلق باهتمام إنساني – ويجب على القائمين على تقديم تكنولوجيا المعلومات أن يتذكروا ذلك دائمًا، كما يقول سام كينجستون المخضرم في خدمات تكنولوجيا المعلومات

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AbdHassan24.07.2026
15
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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