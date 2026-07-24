CW@60: المرآة والآلة – ثلاثة عقود على الخطوط الأمامية لثورة التكنولوجيا

كل ابتكار تكنولوجي وكل مشروع لتكنولوجيا المعلومات هو، في جوهره، قصة تتعلق باهتمام إنساني – ويجب على القائمين على تقديم تكنولوجيا المعلومات أن يتذكروا ذلك دائمًا، كما يقول سام كينجستون المخضرم في خدمات تكنولوجيا المعلومات



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رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.