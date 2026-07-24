على أي قناة تبث ألعاب الكومنولث؟ كيف تشاهد بعد بي بي سي فأس | أخرى | رياضة

التواريخ والمكان: تتولى مدينة جلاسكو الأسكتلندية مهام استضافة دورة ألعاب الكومنولث 2026 بعد انسحاب فيكتوريا الأسترالية. بدأ الحدث الذي يستمر 11 يومًا بحفل الافتتاح يوم الخميس وينتهي في 2 أغسطس 2026.

نجوم الرياضيين الذين يستحقون المشاهدة: ستتنافس مجموعة ممتازة من النجوم العالميين، من بينهم أبطال السباحة مثل البطل الأولمبي البريطاني آدم رامزي بيتي والأسترالية مولي أوكالاغان. على المسار، يمكن للجماهير التطلع إلى “Commonwealth Mile” المثير الذي يضم حامل الرقم القياسي العالمي الجديد جوش كير إلى جانب زملائه النجمين الاسكتلنديين جيك وايتمان ونيل جورلي.

حقوق البث التلفزيوني الجديدة: بعد 72 عامًا من تغطية بي بي سي، حصلت TNT Sports على حقوق البث المباشر الحصرية في المملكة المتحدة. ستبدأ برامجهم اليومية المباشرة بشكل مشرق ومبكر في الساعة 8.30 صباحًا.

كيفية البث: يمكن للمعجبين الذين يتطلعون إلى المشاهدة عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المحمول بث جميع الأحداث مباشرة باستخدام تطبيق أو موقع HBO Max. ستوفر الخدمة قناة مخصصة لـ “Commonwealth Games 360” لمساعدة المشاهدين على التنقل في التغطية المباشرة، مع اشتراكات شهرية تبدأ من 4.99 جنيهًا إسترلينيًا.

أبرز النقاط والراديو مجانًا: إذا لم يكن لديك TNT Sports، فقد تعاونت القناة 5 مع الشبكة لبث أبرز الأحداث الليلية مجانًا في الساعة 10:30 مساءً على التلفزيون الأرضي. التغطية الصوتية متاحة مباشرة على talkSPORT و talkSPORT2 (عبر DAB، 1089/1053 AM، أو عبر الإنترنت)، بينما ستبث إذاعة BBC Radio 5 Live عرضًا موجزًا ​​يوميًا كل مساء في الساعة 7 مساءً.