يدعو OpenUK إلى إصدار المملكة المتحدة من مؤسسة Linux

كجزء من استراتيجية “إعادة التصنيع”، تحتاج حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنهام إلى إدراك أهمية المصدر المفتوح في استراتيجية الذكاء الاصطناعي في البلاد، حيث سلط تقرير صادر عن OpenUK الضوء على المخاوف بشأن سيادة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة والتي يحتاج صناع السياسات إلى معالجتها لضمان الوصول إلى التقنيات الرئيسية.

في مقدمتها ل انفتاح الذكاء الاصطناعي في تقرير، أشارت أماندا بروك، الرئيس التنفيذي لشركة OpenUK، إلى أن الرقابة على الصادرات التي تم فرضها من خلال الأوامر التنفيذية الرئاسية التي أصدرها دونالد ترامب جعلت الولايات المتحدة “تهز العالم”. وقالت: “لقد منعت الصين الوصول إلى الرقائق وبعض الذكاء الاصطناعي للمواطنين غير الأمريكيين”. “ربما كانت النتيجة غير المقصودة لذلك هي دفع المستخدمين إلى المصدر المفتوح في الصين.”

وفي التقرير، قال جيمس درايسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Locai Labs: “بالنسبة للمؤسسات التي تشعر بالقلق بالفعل بشأن التحكم وأمن البيانات وتسرب الملكية الفكرية وواجهة برمجة التطبيقات التي لا يمكن التنبؤ بها [application programming interface] التسعير, [these] لقد حولت المواقف السياسية اهتماماً افتراضياً إلى واقع وسابقة.

وأضاف: “لقد أدى هذا إلى العودة نحو الانتشار المحلي في المملكة المتحدة وغيرها من الدول القومية القلقة”. “إن الانفتاح هو بالضبط ما يحول النموذج القادر إلى أساس موثوق به. والسؤال بسيط: إذا كنت تريد من المؤسسات أن تبني على نموذجك، فأظهر لهم المادة التي يتكون منها هذا النموذج.”

ويشير التقرير إلى أن استراتيجيات الأعمال وتحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي يجب أن تركز على التقنيات المتطورة والأساليب الجديدة التي تستفيد من النماذج الحالية كقاعدة.

وقالت: “لقد قوبلت النماذج الحدودية للولايات المتحدة وجهاً لوجه بنماذج الوزن المفتوح مثل Kimi K3”. “يحتاج التفكير المنظومي إلى التطبيق على تخطيط المملكة المتحدة بالطريقة التي خططت بها الصين لرحلتها نحو نجاح المصادر المفتوحة.”

أشارت OpenUK إلى أن نموذج DeepSeek AI كان محوريًا في ترسيخ مكانة الصين كدولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أظهر أيضًا فعالية التعاون المفتوح والمصدر المفتوح في تطويره. وقالت: “يتم تحقيق هذا النجاح من خلال البنية التحتية الصحيحة التي يجب رسم خرائطها”.

وحثت OpenUK صناع السياسات على النظر في المتطلبات الرئيسية للسيادة التكنولوجية في المملكة المتحدة. وتعتقد المنظمة أن السيادة التكنولوجية تتعلق فقط بالاستقلال عن الشركات الدولية، ولكنها تتطلب أيضًا من المملكة المتحدة إدارة تقنياتها الخاصة بشكل مباشر.

وقالت: “يجب أن نتوقف عن إعطاء ما نطوره للآخرين للاحتفاظ به وإدارته وتحقيق الدخل منه”. “تخبرنا البيانات أن المملكة المتحدة لا تستفيد بشكل جيد من خلال إنفاق الأموال على بناء نماذج جديدة كبيرة أو رائدة. وتتمثل فرصة التركيز على الليزر في التقنيات المجاورة للنماذج في أدوات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية وأدوات المطورين. أما الحاجز الأدنى أمام الدخول فهو تمكين الأفراد والمبتكرين من اقتحام هذا الفضاء”.

وأضاف بروك: “من خلال التعاون من خلال منصة GitHub التقليدية الخاصة بهم عبر Hugging Face، فإنهم يبنون التقنيات المجاورة التي أصبحت المعايير المفتوحة للذكاء الاصطناعي، وحتى أصحاب النماذج المملوكة يريدون جزءًا من هذا العمل، وإنشاء مؤسسات أمريكية لاستضافتها وبناء القوة الناعمة.”

وحثت صناع القرار السياسي على تقليد القوة الناعمة التي تأسست في الولايات المتحدة من خلال دعم إنشاء مؤسسة مقرها المملكة المتحدة للمشاريع مفتوحة المصدر، على غرار مؤسسة لينكس في الولايات المتحدة. وقال بروك: “هذا ليس مختبرًا أو متجرًا للسياسات، ولكنه قاعدة تقنية بناها خبراء عميقون في نظامنا البيئي بدلاً من الاستمرار في بناء خط الابتكار للدول الأخرى للاستفادة منه”.