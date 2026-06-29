BT Group و Verizon تشكلان مشروعًا مشتركًا لاتصالات المؤسسات

من خلال التركيز المعلن والواضح على تنمية الألياف و5G، كان قسم الأعمال في BT Group في وضع متأخر لبعض الوقت الآن، ولكن فيما يقول مزود الشبكات الرائد في المملكة المتحدة وعملاق الاتصالات العالمية إنه لا يمكنه أقل من “تحويل الاتصال الدولي”، ستقوم BT وVerizon Communications بدمج عملياتهما المؤسسية الدولية في مشروع مشترك بنسبة 50:50.

ومن المتوقع أن تخدم الشراكة أكثر من 3000 عميل في أكثر من 180 دولة، وهو ما يمثل حوالي 4 مليار دولار أمريكي من الإيرادات السنوية المجمعة.

علاوة على ذلك، فإن شركتي BT وVerizon واثقتان من أن اتساع نطاق العمليات المتبادل بينهما سيفتح كفاءات واسعة النطاق عبر الشبكة العالمية المشتركة وعمليات الخدمة بعد الانتهاء.

تم تصميم هذا المشروع المشترك خصيصًا لعالم السحابة أولاً في عصر الذكاء الاصطناعي (AI)، وهو يجمع بين BT International، التي تخدم العملاء متعددي الجنسيات بخدمات الاتصالات والشبكات حول العالم، مع ذراع الخطوط السلكية للمؤسسات الدولية التابع لشركة Verizon، والذي يوفر الاتصال بالمؤسسات في جميع أنحاء العالم. ستتمتع كل من BT وVerizon بحقوق تصويت متساوية، وقد وافقت Verizon على دفع BT دفعة معادلة قدرها 625 مليون دولار.

ومن خلال الجمع بين النطاق العالمي والبنية التحتية المصممة والمبنية لدعم الامتثال المحلي واحتياجات السيادة، أكدت الشركات أن الشراكة ستخلق منصة أقوى للنمو وتسريع نشر منصات الاتصال من الجيل التالي.

عند الانتهاء من الصفقة، سيتطلع المشروع إلى إقامة علاقات تجارية مع كل من BT وVerizon – مما يوفر ما تقول الشركتان إنه خدمة “سلسة” وشاملة عبر الحدود للعملاء في المملكة المتحدة (BT) والولايات المتحدة (Verizon).

وفيما يتعلق بالفوائد التي سيتم الحصول عليها، أشارت BT إلى أن العملاء سيكونون قادرين على الوصول إلى اتصال آمن ومرن مصمم لتلبية البيانات والمتطلبات التشغيلية والتنظيمية. وفي الوقت نفسه، تقول إن نفسها وشركة Verizon سيكونان أكثر قدرة على التركيز على الأسواق المحلية المعنية، مع تقديم الدعم للمشروع كمساهمين متساويين.

تم تأكيد تعيين مارتين بلانكين كرئيس تنفيذي معين للمشروع المشترك، بشرط إتمام الصفقة. ويتمتع بما يقرب من ثلاثة عقود من توليه مناصب قيادية عليا في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية في Telstra وOpenwave Systems وEXA Infrastructure وKPN، بالإضافة إلى مسيرة مهنية تمتد لأربع قارات.

وسينضم بلانكن إلى BT اعتبارًا من 1 سبتمبر، وسيعمل مع الشركتين الأم مع مراعاة المتطلبات التنظيمية ذات الصلة أثناء استعدادهما لإطلاق المشروع المشترك المقترح.

تخضع الصفقة للموافقات التنظيمية والتشاور مع ممثلي الموظفين في البلدان التي تتطلب ذلك. وستستمر الشركات الدولية التابعة لشركة BT وVerizon في العمل بشكل مستقل حتى يتم إغلاق الصفقة رسميًا، مع الالتزام الكامل تجاه عملائهما.

سيواصل كلايف سيلي قيادة BT International بصفته الرئيس التنفيذي، مما يضمن استمرارية BT المذكورة للتحول المستمر لقسمها الدولي استعدادًا لإنشاء المشروع المشترك. ستبقى قيادة Verizon دون تغيير.

وقالت أليسون كيركبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة BT: “تثق العلامات التجارية والمنظمات الدولية الرائدة في العالم في BT International لربطها في جميع أنحاء العالم. إن الجمع بين هذه الخبرة والتراث مع علاقات Verizon العميقة مع الشركات متعددة الجنسيات سيخلق شريك اتصال أقوى وواسع النطاق – شريك يتمتع بالانتشار والابتكار والاستثمار لتحقيق النجاح”.

وأضافت: “سيستفيد العملاء من منصات الاتصال الجديدة والآمنة والمرنة، والمصممة لعصر الذكاء الاصطناعي وذات السيادة حيثما كان ذلك مهمًا”. “سيخلق فرصًا جديدة لموظفينا وقيمة طويلة المدى لأصحابنا. يمثل إعلان اليوم علامة فارقة رئيسية لشركة BT International، وخطوة مهمة للأمام لشركة BT ككل، بينما ننفذ استراتيجيتنا التي تركز على المملكة المتحدة.”

قال دان شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة Verizon: “يحتاج عملاؤنا الدوليون إلى اتصال آمن ومرن يعمل بسلاسة عبر الحدود والبيئات السحابية. عندما فكرنا في كيفية تقديم الدعم الأفضل لهم، كان هذا المشروع المشترك هو الإجابة الواضحة: منصة متطورة وآمنة وجاهزة للذكاء الاصطناعي تديرها منظمة عالمية واحدة مخصصة لاحتياجاتهم. وفي الوقت نفسه، ستبقى علاقتنا مع هؤلاء العملاء قوية بنفس القدر حيث نواصل تزويدهم مباشرة بالاتصال الذي يحتاجونه في الولايات المتحدة.”