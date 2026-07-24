الجيش الأردني: الكأس 13 هدفًا جويًا إيرانيًا دون الأضرار

أعلنت مؤسسة الجيش الأردني، الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت 7 طائرات و6 مروحيات مسيره من إيران استهدفت أراضي المملكة، دون أن تقتل.

بعد ذلك، أعلن الجيش عن مصدر عسكري وصفه بـ”المسؤول”، كما قال، إن “منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت، يوم الجمعة، 7 صواريخ و6 طائرات مسيلرة وغاب من إيران، استهدفت أراضي المملكة”.

وأوضح المصدر أن “عملية الاعتراض والاسقاط لم تسفر عن أي شخص ماني أو تأثرت مادية، وأن يفرق سلاح القوة العسكرية إلى مواقع سقوط الشظايا والتعامل معها وضبط الضوابط المالية ومواعيدها”.

وأشار إلى أن “القوات المسلحة تواصلت مع المملكة المتحدة، وحافظت على أعلى مستوى من المراقبة الجاهزية للعمليات الهجومية للتعامل مع أي عدواني يستهدف المملكة الإعجاب بها”.

وتشمل الأردن في الآونة الأخيرة، إلى جانب دول عربية، لاستهداف طهران خيارت منشآت رياضية في لوس أنجلوس، ردا على هجمات يومية تشنها واشنطن على إيران.

والسبت، بدأت بعد انتهاء الهجوم الأمريكي الرئيسي (سنتكوم) على قتلى شخصيات أمريكيةين وما تزال بعد ثلاثة أشهر التوجه إلى إيراني استهدفت مواقع في الأردن.

وفي تحديث الأحد، قالت “سنتكوم” إنها عثرت على رفات لم إقرارها هويتها في الموقع، وإن إجراءات فحصها والتحقق من هويتها لا تزال جارية.

ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، إذ أعلنت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 يوليو/ تموز وانتهى وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة تفاهم الموقع في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

جاء إعلان السفن للعمل عكس استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض جسر عبر الممرات الأمامية، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

المصدر: (الأناضول)