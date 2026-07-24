يعود باتريك فالانس كرئيس لفريق عمل الذكاء الاصطناعي

بعد أيام قليلة من استقالته من منصب وزير العلوم، عاد باتريك فالانس ليترأس فريق عمل جديد للذكاء الاصطناعي التابع لحكومة آندي بورنهام.

يتم تشكيل فريق العمل، برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي كانيشكا نارايان، لدفع استراتيجية الحكومة الشاملة بشأن الذكاء الاصطناعي وتنفيذ استراتيجية بورنهام للذكاء الاصطناعي.

وسيكون مقرها مع وزيرة الخارجية الأولى لويز هاي في مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء (OPMC). ستشمل OPMC فريق عمل الذكاء الاصطناعي إلى جانب المهام رقم 10 ورقم 10 في الشمال ومهام مكتب مجلس الوزراء الأساسية. وسيكون الغرض الأساسي لفريق العمل هو توجيه وتنفيذ استراتيجية الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي، ويبدو أنه يركز على الخدمات العامة وإطلاق العنان للنمو والازدهار في جميع أنحاء البلاد.

سيقود فريق العمل أيضًا تمكين التحول واعتماد الذكاء الاصطناعي عبر القطاع العام. وستنتقل مسؤولية معهد أمن الذكاء الاصطناعي الحالي إلى مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

وتهدف فرقة العمل إلى تكرار نجاح فرقة العمل المعنية باللقاحات خلال جائحة كوفيد-19، والتي، كما قال مكتب مجلس الوزراء، أظهرت كيف يمكن لوحدة متمكنة، مع مساءلة واضحة أمام رئيس الوزراء، أن تحقق نتائج غير عادية وتقدم فوائد حقيقية للناس في جميع أنحاء البلاد.

قاد فالانس فريق عمل اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19، حيث قدم برنامج التطعيم في المملكة المتحدة. ومؤخرًا، كان وزيرًا للعلوم والابتكار والأبحاث والشؤون النووية في وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا (DSIT) ووزارة أمن الطاقة وصافي الصفر (DESNZ) التي تم حلها الآن.

قال بورنهام: “يغير الذكاء الاصطناعي عالمنا بسرعة، ونحن بحاجة إلى التأكد من أنه يعمل لصالح الجميع. ستكون الفرص هائلة إذا قمنا بذلك بشكل صحيح، وأريد أن يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز ثورة صناعية جديدة تدفع النمو الجيد في كل رمز بريدي.

“اللورد فالانس هو موظف حكومي حقيقي يتمتع بعقود من الخبرة والخبرة وسجل حافل من الإنجازات. ويسعدني أنه سيترأس فريق عمل الذكاء الاصطناعي، مما يضع الذكاء الاصطناعي في قلب كل عملنا لتغيير حياة الناس إلى الأفضل.”

وتعليقًا على دوره الجديد وفريق العمل، قال فالانس: “ترسل هذه الحكومة إشارة أكثر وضوحًا من أي وقت مضى حول التزامها باغتنام فرص الذكاء الاصطناعي والعلوم والتكنولوجيا. إن إمكانية تحويل الخدمات العامة ودفع النمو وتحسين حياة الناس هائلة، وأعتزم التأكد من أننا نحققها”.

وسيترأس فالانس أيضًا ممر النمو من أكسفورد إلى كامبريدج، والذي بدأت حكومة كير ستارمر السابقة في الترويج له في أكتوبر 2025، كجزء من خطة عمل أوسع للذكاء الاصطناعي مكونة من 50 نقطة.

خلال فترة عمله كوزير للعلوم، تحدث فالانس عن الاستثمار الذي كانت الحكومة تقوم به في ما يسمى بممر أكسفورد إلى كامبريدج عبر السكك الحديدية الشرقية والغربية، ومنطقة نمو كولهام للذكاء الاصطناعي، ودعم البحث والتطوير في المملكة المتحدة (R&D).

وقال في ذلك الوقت: “يمثل الممر فرصة هائلة لأي شخص يتطلع إلى الاستثمار في المملكة المتحدة. ومن خلال الجمع بين رجال الأعمال والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى الحكومة الوطنية والمحلية، يمكننا تجميع نقاط القوة الرائعة في هذه المنطقة لإنشاء واحدة من أهم مناطق الابتكار في العالم”.