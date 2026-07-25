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مدير ريم ريمه لمونيتور: لن نسمح بمتابعة البصر إلى منصة إطلاق الصواريخ والمسيّرات الحوثية

AbdHassan25.07.2026
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مدير ريم ريمه لمونيتور: لن نسمح بمتابعة البصر إلى منصة إطلاق الصواريخ والمسيّرات الحوثية

يمن مونيتور/ مأرب/ من عبدالله العطار

مدير أمن محافظة ريمة، خلف العميد أحمد العواضي، أن أبناء البصرة صافطًا في الشوارع الشرعية والقيادة المتطرفة، وهم على أحبة المقاولين في معركة مراقبة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي.

وقال العواضي، في طلب خاص لـ”يمن مونيتور”، إن أبناء ريمة يتحملون مسؤولية تحريرهم بأمانتهم وأطلبوا إليها، بالتأكيد أن ريمة كانت وستظل محافظة مقاطعة يرفضون مشروع الإمامة وهنوت.

وأضاف أن أبناء ريمة تشرين في مختلف الوحدات العسكرية الواضحة وجبهات قدموا تضحيات جسيمة دفاعًا عن الجمهورية، مشيرًا إلى أن يستمر تاخر بآلاف المنادلين المستعدين للمشاركة في معركة حفظ الدولة وإنهاء التحالف.

ونظراً لرفضه أن يعمد إلى تقليل تقليص تقاطعات أجندات مليشيا الحوثي إلى ساحة المعركة أو منصة الصواريخ والطائرات المسيّرة، محذراً من التقليل من التنسيق في أجندات مليشيات الحوثي الإرهابية ولا يتفقوا بصلة إلى أبناء ريمة واليمن.

ولاحظوا أن الخلاص بات أقرب من أي وقت مضى، وأن الأطفال بدأوا يتقدمون في الداخل وتمكنوا من أن مشروع الحوثيين إلى زوال، داعيا جميع اليمنيين إلى تكاتف وتوحيد الصفوف للذهاب إلى الحكومة وترسيخ الأمن.

وأشار العواضي إلى أن محافظة ريمة لأول مرة خلال سنوات حتى الحوثيين لانتهاكات واسعة النطاق طال مختلف جوانب الحياة، معربًا عن ثقته بأن أبناءهم سيحرصون على دور فاعل ومحوري في إعادة الأمن، والحاجة إلى بناء الدولة اليمنية على النظام والقانون.

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AbdHassan25.07.2026
16
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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