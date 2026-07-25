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حملة رقابية في تعز لنشاطها وتنوعها الأساسي

AbdHassan25.07.2026
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حملة رقابية في تعز لنشاطها وتنوعها الأساسي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، السبت، حملة ميدانية استهدفت عدداً من التجار بالجملة في المدينة، تهدف إلى الحصول على حجم المبيعات المباشر من المنتجات، والتأكد من تدفقها إلى بوضوح، في إطار فعال لرقابة الأمن الغذائي والتمويني.

ساهم في إنشاء العديد من المنتجات التجارية في منطقة وادي القاضي والصب، حيث لاحظت اختلاف عمليات حصر المنتجات المختزنة بالفعل من المنتجات الأساسية، مع البحث عن الكميات المتخصصة ببيانات فواتير الشراء وحركة دخول البضائع عبر منافذ المدينة، بما يتيح صورة دقيقة عن مستوى المنتجات المتوفرة وتوافرها في الوضوح.

وقال الموقع إن المكتب يأتي يأتي مباشرة تجاه السلطة المحلية بمحافظة تعز، وضمن برنامج رقابي يهدف إلى التوصل إلى التنوع، ولكن الاستقرار التموينية، ويتحرك على انسيابية الحركة الأساسية دون دبي.

وشارك في مبادرة مدير إدارة الإحصاء ونظم المعلومات عبدالرقيب المقطري، مدير إدارة التنوع عبدالواحد الصبري، ضمن فريق رقابي متخصص بمتابعة التحديد والمخزون التمويني.

ودعا مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، عبدالرحمن القليعة، التجار إلى التمتع بخيارات المخزون من المنتجات الأساسية، والاستمرار في تعزيز وضوح احتياجاتها، مع الالتزام باشتراطات التخزين السليم بما في ذلك المساهمة في الاستقرار الواضح للمستهلكين.

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AbdHassan25.07.2026
17
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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