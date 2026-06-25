يمن مونيتور/قسم الأخبار

انخفضت أسعار النفط إلى انخفاضها يوم الخميس، وتراكمت من مستويات ما قبل الحرب، وبدت التوقعات بارتفاع عروض الشرق الأوسط المصابة بالطلب.

بحلول الساعة 03:37 بتوقيت غرينتش، ‌انخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في آب/أغسطس 1.22 دولار أو 1.65 إلى 72.52 دولار إضافي. ونزل غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار أو 1.45 دولار إلى 69.32 دولار. وشعرنا بأدنى مستوى لهما منذ 27 فبراير/شباط.

ويجري تداول خام برنت لشهر آب/أغسطس بأقل من سعر عقود سبتمبر/سبتمبر إلى 73.59 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى وفرة العروض على المدى القصير.

وقال توني سيقامر لديه آي جي في هذه الوثيقة “فاجأت هذا العدد بعدد كبيرين، إذ تمكنت من الوصول إلى عمق شامل للشرق الأوسط بوتيرة أسرع بكثير مما توقعه كثيرًا قبل أسبوعين فقط”.

وسعر خام برنت بما يزيد عن ثلاثة دولارات الأربعاء مع أحسار المخالف بالإضافة إلى العروض، وسعر خام خام غرب تكساس تكساس بما فيه ثلاثة دولارات عند التسوية.

وقال وزير الطاقة كريس الأمريكي رايت في منتدى الأربعاء الأمريكي المكثف بخطوط مضيقه ترمز لمستوياتها قبل ظهور الحرب مع إيران، داعيا إلى خروج 20 مليون مشهد على الأقل من المضيق خلال مشاهدات الأربعاء الماضي.

كما أن العودة إلى الوضع الطبيعي ستستغرق عدة أسابيع لضرورة إزالة الألغام من المضيق. وأدى ارتفاع المعروضات من الشرق الأوسط، إلى جانب الإمكانيات النرويجية، مبيعاتها بعد إعفاء مؤقت من ‌العقوبات الأمريكية، إلى أسعار ألبسة نفطية رخيصة في نصف العالم.

مهرجانت عُمان الأربعاء نزهة لتسهيل خروج الزوارق من ‌مضيق هرمز، ومنظم للبحرية الدولية والسلطات العُمانية لحركة السفن.

وزار وزار رئيس مطار الكويت الدولي مباشرة حول بدء مفاوضات مع الخطوط الجوية القطرية والعراق مباشرة والمدير التنفيذي للمباشرة.

وتوقع محللو ماكواري أن ‌تعود أسعار النفط سريعًا إلى مستويات ما قبلها مع التكيف مع نماذج الحرب التي يمكن فتحها بشكل ضيق هرمز. ويصل متوسط ​​سعر خام برنت وغرب تكساس الوسيط إلى 67 دولارا و62 دولارا لزيادة حجم الربع في الربع الثالث، بانخفاض متوسط ​​حجم الجسم الثاني الذي بلغ 94 دولارا و87 دولارا إضافية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن إجمالي مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجل أقل مستوى له منذ عام 1984 الأسبوع الماضي، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على تكرير وسحب الحكومة من احتياطي الطوارئ. ومع ذلك، لم تتفاعل التنوع مع البيانات إذ صب المتعاملون تركيزهم على ضيق هرمز.

(رويترز)