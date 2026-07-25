تم إيقاف الدراج البارالمبي دافني شراجر لمدة عامين بسبب Ligandrol | أخرى | رياضة

دافني شراجر

أوضحت الحائزة على الميدالية البارالمبية البريطانية دافني شراجر أنها “لم تغش أبدًا” بعد تلقيها حظرًا لمدة عامين بسبب فشلها في اختبار المخدرات.

وتنافس شراجر (25 عاما) مع فريق بريطانيا في دورة الألعاب البارالمبية في باريس عام 2024 وفاز بالميدالية الفضية، قبل أن تثبت نتيجة اختباره إيجابية مادة ليجاندرول، وهي مادة محظورة تزيد من كتلة العضلات والعظام.

خضعت راكبة الدراجات الهوائية لاختبار المخدرات خارج المنافسة في أبريل 2025 وأثبتت نتيجة اختبارها أنها إيجابية بالنسبة لليجاندرول، لكنها أصرت على أنها لم تستخدم أبدًا مواد محظورة.

جادلت شراغر بأنها تعرضت للتلوث البيئي من خلال أحد السيناريوهين المحتملين. كان ذلك إما في صالة الألعاب الرياضية حيث تلقى تدليكًا أو في عنوان سكن مشترك.

ومع ذلك، قررت محكمة تابعة للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات أنه على الرغم من أن شراجر لم تتعمد تناول مادة محظورة، إلا أنها فشلت في إثبات أنها تلوث بيئي عرضي.

ونتيجة لذلك، تم إيقاف اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا عن المنافسة لمدة عامين، والذي تم تأجيله ليبدأ من إيقافها الأولي في 2 يونيو 2025، وينتهي في 1 يونيو 2027.

إن التعليق لمدة عامين بدلاً من أربع سنوات يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية مشاركة شراجر في دورة الألعاب البارالمبية 2028 في لوس أنجلوس. في بيان مفصل تمت مشاركته على إنستغرام، كشفت شراغر أنها رتبت لاختبار الشعر والأظافر في محاولة لإثبات براءتها – ولكن بما أنه لا يمكن تحديد المصدر الدقيق للتلوث، ظل التعليق في مكانه.

وقالت: “في يونيو من العام الماضي، تلقيت أخباراً قلبت عالمي رأساً على عقب”.

“لقد جاءت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار مكافحة المنشطات لكمية ضئيلة من مادة ليجاندرول، تم اكتشافها عند 0.0006 نانوجرام، مما أدى إلى إيقافي عن ركوب الدراجات منذ ذلك الوقت.

“أريد أن أكون واضحا للغاية: لم أغش قط، ولم أتعاط أي مادة محظورة عن قصد. إن مواجهة احتمال الحظر لمدة أربع سنوات ما لم أتمكن من إثبات أن النتيجة كانت غير مقصودة كان أمرا محزنا للغاية”.

دافني شراجر

قيل للمحكمة أن شراجر رفضت أي اقتراح باستخدام مواد محظورة وأصرت على أنها لم تنتهك عمدًا ADR. وقدمت شهادة بأن وجود الليجاندرول نتج عن التلوث البيئي وليس عن الاستخدام المتعمد، إما من خلال التلوث في صالة الألعاب الرياضية التي زارتها قبل يومين من جمع العينات، أو بدلاً من ذلك، التلوث البيئي داخل مسكنها المشترك.

ونظرت المحكمة في شهادة علمية من خبراء متعددين، إلى جانب أدلة إضافية. واتفق الخبراء على أن التلوث البيئي غير المقصود كان مسؤولاً عن النتيجة الإيجابية وخلصوا إلى أن شراجر لم يستخدم ليجاندرول عمدًا.

كما اقتنعت المحكمة، في ميزان الاحتمالات، بأنه لم يكن هناك أي تهور في حضور شراغر إلى صالة الألعاب الرياضية، على الرغم من أنها أشارت إلى أنه بما أن شراغر لم تتمكن من تحديد كيفية دخول ليجاندرول إلى نظامها، فقد ارتكبت عن غير قصد مخالفات تتعلق بمكافحة المنشطات، وبالتالي حكم عليها بالسجن لمدة عامين من عدم الأهلية.

وأضاف شراغر: “في حالات مثل حالتي، بحلول الوقت الذي يتم فيه إبلاغ الرياضي باختباره الإيجابي، يكون قد مر وقت طويل لتحديد المصدر الدقيق للتلوث على وجه اليقين الذي تتطلبه القواعد”.

“هذا ليس فشلا في الصدق أو الجهد، بل هو ببساطة عبء كبير للغاية لا يمكن تحمله في كل حالة.

“هذه واحدة من أصعب الفترات في حياتي. فقدان عقدي وفريقي والهيكل الذي شكل هدفي وهويتي منذ فترة طويلة جعلني أواجه مستوى من عدم اليقين لم أكن أعرفه من قبل.”

ووصفت شراجر، التي تعاني من الشلل الدماغي، التأثير على صحتها العقلية بأنه “كبير وساحق في بعض الأحيان” – لكنها تعهدت بعودتها في عام 2027.

حصلت على أول ميدالية لأولمبياد المعاقين GB في دورة ألعاب 2024، وحصلت على الميدالية الفضية في سباق المطاردة الفردي C1-3 3000 متر للسيدات.