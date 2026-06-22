كيرين ويلسون تنسحب من الحدث بعد تعرض منزلها للسطو | أخرى | رياضة

انسحب كيرين ويلسون من بطولة دوري السنوكر يوم الاثنين بعد أن استهدف اللصوص منزله. كان ويلسون قد بدأ البطولة بالفعل ويتنافس ضد هايدون بينهي، ولكن لم يكن معروفًا له في ذلك الوقت، كان منزله يتعرض للسطو أثناء اللعب.

بعد أن علم ويلسون بالسطو، انسحب من البطولة التي كانت تقام في ماتيولي أرينا في ليستر. وأكد بطل العالم السابق للسنوكر منذ ذلك الحين أن الساعات الفاخرة والمجوهرات والأموال التي تم تخصيصها للتبرع الخيري قد سُرقت جميعها.

وقال ويلسون في بيان نشره على صفحته على إنستغرام: “هذا الصباح، بين الساعة 11:04 صباحًا و11:22 صباحًا، تعرض منزلي للسطو بينما كنت بعيدًا عن المنافسة في بطولة دوري السنوكر في ليستر.

“تم القبض على المجرمين على كاميرات المراقبة وسرقوا العديد من العناصر ذات القيمة العاطفية والمالية الكبيرة، بما في ذلك ساعة كارتييه، وساعة أوديمار بيجيه، وساعة رولكس ديتجست للسيدات بقرص وردي، وقلادة من الياقوت الأزرق اشتريتها لزوجتي للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لزواجنا.

“لقد سرقوا أيضًا 2000 جنيه إسترليني نقدًا تم تخصيصها للتبرع لجمعية BeMoreFab Children’s Cancer الخيرية، مما يجعل هذا الحادث أكثر إزعاجًا لعائلتنا.

“لقد كانت هذه تجربة مؤلمة للغاية، ليس بسبب قيمة العناصر وحدها، ولكن بسبب الذكريات الشخصية والمعاني المرتبطة بها.

“تم إبلاغ الشرطة بالأمر وتتم مراجعة لقطات كاميرات المراقبة. إذا كان لدى أي شخص أي معلومات قد تساعد في التحقيق، أو تم عرض أي من العناصر المذكورة أعلاه عليه، فيرجى الاتصال به على الفور.

“سأكون ممتنًا لو تمكن الأشخاص من مشاركة هذا المنشور للمساعدة في رفع مستوى الوعي والمساعدة في استعادة هذه العناصر. شكرًا لك على دعمك.”

تم منح كل من Emery وSzubarczyk وPinhey جوائز مشي نتيجة انسحاب ويلسون من المنافسة.

وفاز ويلسون ببطولة العالم عام 2024 بفوزه على جاك جونز 18-14 في بوتقة شيفيلد، ولن يشارك الآن مرة أخرى حتى بطولة شنغهاي ماسترز التي تبدأ في 27 يوليو.

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