شبكة حقوقية: قتلى 3 مدنيين برصاص الحوثيين في الجوف

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأحد، إنها قتلت ثلاثة مدنيين، الشباب الشباب برصاص مسلحين تابعين لجماعة الحوثيين في مقاطعة الجوف (شمالي اليمن).

انتظارا للشبكة، في بيان، أن ينتمون إلى قبيلة آل جديد (دهم)، حتى انتظروا وما زالوا يحتفلون نار من قبل عناصر حوثية في نقطة وفتح “المهير” بمديرية خب والشعف، أثناء طلبهم إلى قراهم، ما أعقبه مشرقة النقابات محدودة بين أبناء تحريرة وعناصر الجماعة.

ووفقا لذلك، فإنهم أصلا: حمدي بخران، وحمد مسفر شنان، ومبارك عبدالله شنان، حتى النهاية من محسن صالح ذهبان، وعبدربه منصور.

وأدركت الشبكة أن الحادث وقع في خفض التوتر بين قبائل آل جديد وجماعة الحوثيين في المنطقة.

وأشاروا إلى أنه يؤكد بعد ساعات من مقتل عنصرين من الحوثيين في جبلات مع مسلحين مجهولين عند نقطة “قهب الحصان” في منطقة بلاد القعيف بالمديرية نفسها، وتؤكد أن الجماعة اتتهمت قبائل آل جديد بالوقوف وراء حادثة، بينما لم نطالبة أي صلة بها.

لكنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن قلقها باستثناء استخدام الحوثيين للقوة المميتة ضد القرى، محذرة من أن هذه الوسائل يمكنها التوصل إلى اتفاقم المسائل القبلية وتقويض الأمن في محافظة الجوف.