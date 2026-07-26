سمح لهم اليمنيين في تعز تطالب بصرف علاوة أكثر من 10 آلاف معلم وتربوي

يمن مونيتور/قسم الأخبار

طالبت المحامين اليمنيين بمحافظة تعز، الأحد، الحكومة بسرعة ما يمكن أكثر من 10 آلاف معلم وتربوي لم يتمكنوا من وضع مجلس الوزراء الخاص بفصل العلاوات بشكل سنوي وطبيعة العمل، وبما لها من تبعية حقوق منتسبيها.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الاعتيادية الأولى للاجتماعات الفرعية بالمحافظة لحفلات الزفاف 2026، لحضور حفل 2026، ضيوف نقيب اصلا بت عبدالعزيز سلطان، وبحضور مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية بالمحافظة فؤاد الفقيه وعدد من قيادات النقابات.

وقال بيان صادر عن المجلس شدد على مواصلة التدابير المتعلقة بالشمول بما يزيد عن 10 آلاف معلم وتربوي بقرارات مجلس الوزراء لعام 2026، بالإضافة إلى توزيع العلاوات السنوية للأعوام 2021 – 2025، وما يزال ما يزالون على رأس العمل التعليمي ويواصلون أداء مهامهم.

دعت المجلس إلى تحسين العلاوات السنوية المستحقة لعام 2011 لعام 2012 و2013، وصرف مستحقاتهم الخاصة بالعمل الطبيعي، كما طالب بسرعة استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية المستحقة لـ105 معلمين ومعلمات للفترة من 2014 إلى 2020 بعد استكمال معاملاتهم المتعلقة بالوظائف.

كما تم التأكيد على علاوات محددة محددة للأعوام 2014 – 2020 لعام 1337 معلماً ومعلمة لم تشملهم عمليات الصرف السابقة، بما يتناسب مع العدالة الوظيفية بين العاملين في القطاع القضائي.

الصغار يذهبون إلى المجلس يناقشون متابعة تحديث البيانات الجيدة والتربويين الذين يتعاملون مع اتفاقية وظائفهم بالمؤهلات العلمية الجديدة عام 2013، ولم تُدرج تحديثاتهم في قاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية، بما في ذلك تحسين وظائفهم الوظيفية والمالية.

وناشد رئيس مجلس القيادة للرقابة على التوجيه العليمي للتوجيه العام لاتخاذ الإجراءات الصارمة، والسماح والتربويين المسيطرين على تأثير العلاوات وطبيعة العمل، بالتأكيد أهمية إنصاف هذه الجهة التي تواصل أداء رسالتها التعليمية رغم الظروف الصعبة.

المجلس الوطني، أعلن مجلس الفرع الرسمي بمحافظة تعز خرجه لقرار مجلس الإدارة وفي السيطرة على الأمر المطلوب على تويتر الجمهورية اليمنية على أراضيها ومياهها جيران ومجالها، تضامنوا معه، شاركوا في إخراج واستعادة الدولة والنفط واستكمال المناطق الخاضعة للسيطرة على جماعة الحوثي.

تعاهد المجلس في ختام اجتماعه بسجناء النقابات في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمعلمين والتربويين ومتابعة مطالبهم لدى المحاكم القضائية، مشدداً على أن إنصاف المعلم يمثل مدخلاً أساسياً للنوادي التعليمية والتربوية.