آدم رامزي بيتي يبكي في ألعاب الكومنولث بعد نزاع عائلي | أخرى | رياضة

بكى نجم السباحة آدم رامزي بيتي بعد حصوله على ميدالية برونزية “مخيبة للآمال” في دورة ألعاب الكومنولث يوم السبت. خرج الرياضي الإنجليزي من مركز تولكروس الدولي في جلاسكو بحصوله على المركز الثالث بشكل مفاجئ في سباق 100 متر صدر – وهو حدثه المتخصص.

وحصل الاسترالي سام ويليامسون على الميدالية الذهبية في منافسات الرجال بزمن قدره 59.17 ثانية بينما حصل فيليب نواكي (18 عاما) على أول ميدالية لجيرسي منذ عام 1990 بزمن قدره 59.34 ثانية. لقد كانت فترة صعبة بالنسبة لرامزي بيتي بعد أن اختلف هو وعائلته بشكل كبير قبل أن يعقد قرانه على هولي رامزي – ابنة الشيف الشهير جوردون رامزي – في ديسمبر الماضي.

كما سبق للبطل الأولمبي ثلاث مرات أن أخذ استراحة من السباحة وسط موجة من مشاكل الصحة العقلية في عام 2023. ثم تغلب بفارق ضئيل على الميدالية الذهبية الأولمبية في باريس قبل عامين حيث كان يتطلع إلى أن يصبح أول شخص يفوز بلقب سباق 100 متر صدر للرجال للألعاب الثالثة على التوالي.

كانت الآمال كبيرة في أن يتمكن من العودة إلى طرق الفوز في جلاسكو حيث وصل إلى النهائي باعتباره أسرع تصفيات. ومع ذلك، فقد اضطر للاكتفاء بالبرونزية وأجرى مقابلة عاطفية مع بي بي سي سبورت بعد السباق.

وقال: “لقد تطلب الأمر الكثير من الشجاعة للعودة إلى الرياضة، لذلك يجب أن نكون سعداء بكل ما نحصل عليه، لكن هذا يتناقض مع الرياضي الموجود بداخلي وما أعمل من أجله”.

أعتقد أنني أستحق المزيد. أعلم أن الرياضة لا تتعلق بما تستحقه أو حتى بما تعمل من أجله، بل بمن يحصل عليه في اليوم.

“أنا أعلم أنني رياضي أفضل من ذلك. إنه أمر مخيب للآمال للغاية.”

تحدث رامزي بيتي عن القرارات الصعبة التي تأتي مع كونك رياضيًا من النخبة. أمضى الرياضي المولود في أوتوكستر وقتًا بعيدًا عن ابنه واضطر إلى تفويت الأحداث في المنزل.

وقال الرجل البالغ من العمر 31 عاما: “إنها ليست حتى تضحيات، بل هي اختيارات.

“الأمر أشبه بالخروج من دور المجموعات في كأس العالم بالنسبة لفريق جيد للغاية. أنت تعلم أنك أفضل وهذا أمر مؤلم لأنك تعلم أنه يتعين عليك الانتظار لفترة طويلة جدًا للبطولات المقبلة.

“ربما تكون هذه – من الناحية الواقعية – آخر ألعاب الكومنولث التي شاركت فيها وأعتقد أنني تدربت للأفضل. كان بإمكاني القيام بعمل أفضل. لقد كنت أسرع هذا الموسم. وهنا يكمن الإحباط.”

ويلتزم رامزي-بيتي بالسباحة التنافسية لمدة عامين آخرين على الأقل بعد إضافة سباق 50 مترًا إلى برنامج لوس أنجلوس 2028. ومن المقرر أن يعود إلى حوض السباحة للمشاركة في هذا الحدث في ألعاب الكومنولث يوم الأحد.

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