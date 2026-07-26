بلاغ عن عبوة لهجوم بقذوف مجهول جنوب البحر الأحمر

يمن مونيتور/قسم الأخبار

تنفذ هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، تلقيها بلاغًا عن تعرضها لهجوم في جنوب البحر الأحمر، عقب سقوط مقرف مجهول منها.

وأبلغت الهيئة في بيانها، إن “الناقلة أبلغت عن سقوط مجهولين على بعضهم”، مؤكدة سلامة السفينة وطاقمها وعدم تسجيل أي أضرار.

ودعت الهيئة السفن المارة في المنطقة إلى توخي تطلب، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، وقررت أن لا تزال جارية.

ولم تسجل الهيئة عن هوية الوكالة تحديدا أو الدولة التي ترفع علمها، فيما لم تعلن أي جهة حتى الساعة 10:45 ت.غ تغطيتها عن رصدها، كما لم تسجل تقارير عن أضرار بسفن تابعة لدول أخرى.

وقد شهدنا تغيرًا ملحوظًا في القضايا المتعلقة بالبحر الأحمر ورمزًا ضيقًا، على خلفية تجديد الاهتمام بين الولايات المتحدة وإيران من خلال بذل الجهود.