استبعاد نجم ألعاب الكومنولث بسبب حضوره متأخرا في مشاهد غريبة | أخرى | رياضة

تم استبعاد ملاكم في دورة ألعاب الكومنولث بعد وصوله متأخرًا إلى نزاله، مما أدى إلى مباراة كوميدية. كان من المقرر أن يواجه أنتوني جوزيف، الذي يمثل ترينيداد وتوباجو، منافسه الناميبي ترياجين مورنينج نديفيلو في دور الـ 32 من منافسات وزن 60 كجم للرجال. ومع ذلك، في تطور غير متوقع، لم تحدث المباراة أبدًا.

وذلك لأن جوزيف فشل لسبب غير مفهوم في الحضور في الوقت المحدد، مما أدى إلى استبعاده. لم يواجه Ndevelo مثل هذه المشاكل، حيث أكمل مسيرته الدائرية ودخل الدائرة المربعة قبل القتال المقرر. وبعد فحص سريع من الحكم، قام بالإحماء في ركنه، لكن تم استدعاء اسم يوسف دون أي استجابة.

ولم يكن من الممكن رؤيته في أي مكان، مما أثار ارتباكًا واسع النطاق حيث انتظر ندفيلو بصبر وصول خصمه. في نهاية المطاف، رن الجرس معلنا عن بداية الجولة الافتتاحية، ولكن لا يزال هناك ملاكم واحد فقط في الحلبة.

وبعد ذلك بوقت قصير، انتهت المباراة رسميًا عندما خلع نديفيلو قفازيه قبل أن يقبل النتيجة في مشهد غريب، حيث لم يكن للحكم سوى مقاتل واحد بجانبه.

ثم اتجهت الكاميرا نحو جوزيف، الذي كان واقفاً عند الزاوية، قبل أن يتم اصطحابه إلى خارج الساحة. ومن الواضح أنه كان مدمرًا، حيث دفن وجهه في قفازاته أثناء اقتياده بعيدًا.

كافح مراسل TNT Sports لوتالو محمد لشرح ما حدث، قائلاً: “الموقف غريب بعض الشيء. من الواضح أن Tryagain قد دخل إلى الحلبة جاهزًا للقتال، والشيء المثير للاهتمام حقًا هو الترينيدادي.

“لقد رأيناه يهز رأسه عند الزاوية، ولكن تم اصطحابه إلى خارج الساحة. ليس لدينا أي فكرة عما حدث خلف الكواليس، ولكنه ظرف غريب بالفعل.

“يمكنك رؤيته وهو يرافقه إلى الخلف ورأسه بين يديه، لذلك ربما فاتته مكالمته. ربما تأخر قليلاً، لكنه بدا جاهزًا.

“لقد بدا في حالة ذهول شديد عندما تم اصطحابه إلى خارج الكواليس. إنه بالتأكيد أحد أكثر الأشياء الغريبة التي رأيتها في بطولة الملاكمة.”

وأضاف المعلق الرياضي في TNT ريتشي وودهول: “هناك حد زمني لبدء المسابقة فعليًا. لقد تجاوز هذا الحد الزمني، ولهذا سمعت الجرس.

“لقد فات الأوان، ولذا فإنهم يواصلون مسيرتهم. هناك جدول زمني لكل مسابقة وهو خارج. هذه هي الطريقة. إنه أمر فظيع بالنسبة له. لقد أخطأ معسكره في التوقيت، وتم إعطاؤه جدولًا زمنيًا، لكنه فشل في تحقيق ذلك.”

وكانت هذه هي خيبة الأمل الثانية لجوزيف في دورة ألعاب الكومنولث، بعد أن خسر في الجولة الافتتاحية قبل أربع سنوات بقرار منقسم مؤلم.

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