يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تم اليوم الثلاثاء، وضع ثلاثة خطط جمهورية، حيث قامت بتهيئة مستشفى بمحافظتي تعز والضالع، ومدير تنفيذي لمركز متخصص في أمراض القلب وزراعة أمثلة.

وقررت الحزب الجمهوري رقم (51) نهائيًا 2026، في حين قررت حكومة الحزب الجمهوري رقم (52) نهائيًا 2026، توقف حكومة مستشفى خليفة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز (وسط البلاد).

وبموجب تنوعين، يمنح المستشفيان الشخصية الاعتبارية، ويتمتعان باستقلالية مالية وإدارية كاملة، على أن يتجها ويخرجا إشراف ورقابة وزير الصحة العامة والسكان.

المجتمع المدني، الحزب الجمهوري رقم (50) لعام 2026، وحدت المادة الأولى منه الدكتور الدكتور أبو ذر عبده وفيه محمد أحمد الجندي مديرًا بشكل مباشر لمركز مكافحة الجرائم الدموية وزراعة ضحايا بمحافظة تعز.

وقضت المواد الأخيرة من القرار الثلاثة العاملين بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.

The post الرئيس اليمني يعلن إنشاء 3 مستشفيات رسمية appeared first on يمن مونيتور.

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