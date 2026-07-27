والدة آدم رامزي بيتي تصدر بيانًا بشأن الخلاف العائلي بعد حديث الابن التلفزيوني | أخرى | رياضة

آدم رامزي بيتي مع والدته كارولين

أصدرت كارولين بيتي بيانًا بعد حديث ابنها آدم على الهواء مباشرة في دورة ألعاب الكومنولث حول الخلاف العائلي المستمر. وقالت الأم في رسالة مؤثرة إنها لا تزال تحب ابنها وتدعمه عن بعد. يأتي ذلك بعد أن بكى السباح وبدا أنه يعزو نزاعهما إلى عدم حصوله على الميدالية الذهبية في عطلة نهاية الأسبوع.

بعد أدائه بالميدالية البرونزية في نهائي سباق 100 متر صدر في جلاسكو، قال آدم المتأثر إن التداعيات التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع مع عائلته المنفصلة “كان لها أثرها”، لكنه أصر على أن الصدع “لم يكن خطأ من جانبي”. وفي حديثه للصحفيين بعد فشله في الحصول على الميدالية الذهبية، بدا السباح البالغ من العمر 31 عامًا منزعجًا بشكل واضح. وناقش ظروفه الخاصة قائلاً: “الأمر صعب لأنني أعرف مدى صعوبة عملي. أعرف ما مررت به، وهذا ليس خطأ مني. إنه يؤثر سلبًا”.

كما أدان الاهتمام العام وردود الفعل العنيفة عبر الإنترنت المحيطة بظروف عائلته، قائلاً للصحفيين “لقد طفح الكيل”. وأضاف: “الأمر صعب لأنني أعرف مدى صعوبة العمل. أعرف ما مررت به، وهذا ليس خطأ مني، لكنه كان له أثره.

“أنا لا أبكي لأنه من البرونز بدلاً من الذهب. أنا أبكي لأنني أعرف أنني أفضل من ذلك. أشعر وكأنني لم أستطع وضع المزيد وهذا هو المكان الذي يؤلمني، لأنني أقول، “ما الفائدة من كل الأمتار كل يوم، ما الفائدة من الإرهاق طوال الوقت؟”

“ما المغزى من قول لا للمناسبات العائلية حتى تتمكن من الذهاب للتدريب؟ يجب أن يعني هذا شيئًا، وبالنسبة لي يجب أن يكون التميز الإنساني وهذا ليس امتيازًا بالنسبة لي. هذه هي المشاعر التي تظهر لسوء الحظ. ستكون دائمًا فخورة بي وأعتقد كأب، أنه لا يهم إذا عدت إلى المنزل بميدالية ذهبية، طالما أنك عدت إلى المنزل مع دمية.”

في أعقاب المقابلة العاطفية التي أجراها آدم والتي تمت تغطيتها على نطاق واسع، لجأت والدته كارولين منذ ذلك الحين إلى إنستغرام لإرسال رسالة إلى ابنها.

بدأت كارولين بنشر صورة بالأبيض والأسود لسيليان ميرفي من دراما بي بي سي بيكي بلايندرز، إلى جانب التعليق: “أنا أسامح الناس ولكن هذا لا يعني أنني أقبل سلوكهم أو أثق بهم. أنا أسامحهم من أجلي، حتى أتمكن من ترك الأمر والمضي قدمًا في حياتي”.

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آدم رامزي بيتي مع والدته كارولين

اعترفت الأم المخلصة بأنها تحدثت إلى إحدى الصحف الوطنية عن ابنها خلال المراحل الأولى من الخلاف بينهما، لكنها تؤكد أنها لم تناقشه علنًا منذ ذلك الحين، في حين أسقطت تلميحات بأنها مستعدة الآن لإصلاح علاقتهما.

وقالت كارولين: “نحن مستمرون في دعم آدم من بعيد، فهو ابننا الذي نحبه، والذي دعمناه للوصول إلى تطلعاته”.

“لقد تم تقديم حبنا ووقتنا وتضحياتنا مجانًا دون توقع مكافأة مالية، فقط بالحب الصادق الذي قد يفعله أي أم وأب لطفلهما.”

وأضافت: “نحن أقوياء ونحب ونتواجد دائمًا من أجل بعضنا البعض”. وأنهت الأم تدوينتها بالقول: “إن طبيعة قوتنا كعائلة ساعدتنا على تجاوز القبح والأكاذيب التي قيلت عنا”.

كان والدا آدم، كارولين ومارك، اللذان وقفا إلى جانب ابنهما طوال حياته المهنية، غائبين للأسف عن المدرجات لمشاهدته وهو يتنافس في جلاسكو.

وبدلاً من ذلك، استقبل آدم زوجته هولي، ابنة الشيف الشهير جوردون رامزي، الذي ينتظر طفله الثاني في وقت لاحق من هذا العام.

آدم بيتي يبكي أثناء إجراء مقابلة

آدم رامزي بيتي وزوجته هولي رامزي بيتي في ألعاب الكومنولث

توترت علاقة آدم بوالديه في الفترة التي سبقت حفل زفافه في ديسمبر، بعد أن أعربت والدته عن حزنها لعدم تلقي دعوة لحضور حفل زفاف زوجته هولي الساحر.

تم منح أمثال فيكتوريا بيكهام حق الدخول إلى Soho Farmhouse، لكن طُلب من كارولين البقاء في المنزل لرعاية ابن آدم.

بعد أن أعربت كارولين عن ضيقها على وسائل التواصل الاجتماعي، طُلب منها لاحقًا عدم حضور حفل الزفاف في باث، بينما أُبلغ والد آدم أنه يمكنه الحضور ولكن فقط إذا بقي في الجزء الخلفي من الكنيسة. في ذلك اليوم، حضرت فقط أخت آدم بيثاني من جانبه من الأسرة.

يُذكر الآن أن آدم وبيت عنيا منفصلان أيضًا. وبعد رفض حفل زفافها، تحدثت كارولين إلى صحيفة ديلي ميل في محاولة للتواصل قائلة: “أرجو أن تعلم أنني أحبك، ووالدك يحبك، يمكنك العودة إلى المنزل والتحدث معي في أي وقت”.

كانت كارولين في السابق وجهًا مألوفًا في جميع سباقات آدم، حيث بدأ دعمها الثابت لابنها قبل وقت طويل من بدء مسيرته المهنية في السباحة.