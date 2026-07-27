السعودية تتوقع قد مسيّرات انطلقت من العراق ولا يمكن أن تكون بطفلة

يمن مونيتور/ قسم الاخبار

قررت وزارة الدفاع السعودية، الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي اكتملت ودمرت عدداً من الطائرات المسيّرة التي فاعلة استهداف منشآت بترولية في منطقتين الشرقية والرياضية خلال ساعات طويلة.

وقال الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، في بيان، إن الطائرات المسيّرة التي تم مسحها “انطلقت من الضمان العراقي ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران”، واصفاً بأنها “محاولة إرهابية” ونشطاء الحيوية في المملكة.

“لأنها مملوكة بالكامل للسعودية بحقها في الدفاع عن القضاءها ومقدراتها، مشدداً على أن للمملكة “الحق في الرد في الوقت والمكان المناسبين”.

ومن جانبها، أدانتها وزارة الخارجية السعودية، معربة عن استنكارها لما يستهدفها بـ”الاعتداءات التي تشهدها ميليشيات تابعة لإيران في العراق باستخدام مروحيات مروحية”.

وتلتزم الوزارة بشكل كامل بحماية المملكة وحمايتها وسيادتها وردع المصادر، ويجب على الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام القضاء لها منطلقاً ولمخالفة السعودية.

ونتيجة لذلك، أعلن السعوديون بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثيين تنفيذ بطائرات مسيّرة استهدفت، وفق بيانها، أهدافاً ونقاطاً للإمدادات المستقبلية من شرق السعودية إلى ميناء ينبع.

ولم تتحدث الرياض عن وجود علاقة بين الجهة التي نشرتها الجماعة والحادثة التي قالت إن مصدرها يهم العراقي.