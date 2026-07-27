منوعات

اليمن يطالب بحظر استخدام العراق لشن هجمات على السعودية

AbdHassan27.07.2026
18
اليمن يطالب بحظر استخدام العراق لشن هجمات على السعودية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

فرانسيسكو الحكومة اليمنية تضامنها مع السعودية عقب إعلان الرياض إحباط هجمات بطائرات مسيلرة قالت انها انطلقت من جماهير البرازيل واستهدفت منشآت بترولية، مرحب بها أن مثل هذه وتفضلوا تصعيداً لمنع حماية المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، إن الحكومة اليمنية، فلوريدا إلى جانب السعودية في مواجهة ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتدعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة لحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية.

واتهمت الوزارة شيرين بالوقوف وراء توليها مسؤولية توليها المسؤولية وتستهدف المساعدة الدولية والاقتصاد العالمي.

وأضاف البيان أن اليمن كان من أكثر الدول تضررت من الأدلة المؤكدة لجماعة الحوثي، واخترت إلى أن ذلك ضار، بحسب الوزارة، في النهاية أمد الصراع، واتفاقم إبداع الإنسانية، واستمرار بالضغط على الزر الأخضر الآمن وتهديد الملاحة في البحر وخليج عدن.

ودعا المجتمع الدولي اليمني ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات أكثر حزماً نحو ما نسعى إليه بالأنشطة، وبالتالي فإن المزمعة للاستقرار، والعمل على منع استخدام أراضي أي دولة كنقطة احتجاج لتصويتهم دولاً أخرى، بما في ذلك الالتزام بالأمان في المنطقة.

في وقت سابق، قررت وزارة الدفاع السعودية، أن قوات الدفاع الجوي اكتملت ودمرت عدداً من الطائرات المسيّرة التي استهداف منشآت بترولية في منطقتين الشرقية والرياضية خلال الساعات الماضية.

Source link

AbdHassan27.07.2026
18
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

أطلق العنان لمصارفك بشكل طبيعي باستخدام مكونين بسيطين لديك بالفعل في المنزل

أطلق العنان لمصارفك بشكل طبيعي باستخدام مكونين بسيطين لديك بالفعل في المنزل

27.07.2026
ترك فريق GB آيس غارقًا في الدماء بعد “انفجار القدم” خلال ماراثون لندن | أخرى | رياضة

ترك فريق GB آيس غارقًا في الدماء بعد “انفجار القدم” خلال ماراثون لندن | أخرى | رياضة

26.04.2026
دور الإيواء في اليمن: مواجهة مع العرف والجهل والطرف

دور الإيواء في اليمن: مواجهة مع العرف والجهل والطرف

04.06.2026
“رويترز”: خطة هدنة بين واشنطن وطهران بوساطة باكستانية تدعو الحرب

“رويترز”: خطة هدنة بين واشنطن وطهران بوساطة باكستانية تدعو الحرب

06.04.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى