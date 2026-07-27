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الحوثيون يفرجون عن 4 مواطنين بعد عام من الاعتقال في إب وسط اليمن

AbdHassan27.07.2026
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الحوثيون يفرجون عن 4 مواطنين بعد عام من الاعتقال في إب وسط اليمن

يمن مونيتور/ إب/ خاص

أطلق الجماعة الحوثية، خلال اليومين الماضيين، عن أربعة مواطنين، بعد عام من حضورهم من المشاهير، في مقاطعة إب (وسط اليمن) دون أن يتوجهوا إليهم أي تهم حسب مصادر حقوقية.

وأوضح لـ “يمن مونيتور” أن الجماعة أفرجت عن مجيب الحنشلي ونعمان العماري، الذي أدى إلى تأثّرهما من قبل في مديرية السدّة عام، كما أطلقت كلٍ من جمال ناجي الشميلي وأنور حمود السلمي من أبناء مديرية الحريق، بعد تتوسعهما للاحتجاز لسبب بسيط من سنة كاملة.

احتاج إلى العشرات من المعتقلين من المحافظين لا يزالون لا يزالون يكافحون من أجل سجون الحوثيين، منذ حملة المداهمات ولكن التي شنتها الجماعة في إب المركزي العام الماضي.

وكان تقرير حقوقي صادر عن منظمة النبلاء قد كشف في ذلك الوقت سابق عن المشجعين الحوثيين 99 لشخصين منتصف العام 2025، بينهم مسنون يعانون من أمراض مزمنة، وتفسير أن الجماعة لا تسمح لعائلاتهم بالتواصل معهم.

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AbdHassan27.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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