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الحكومة اليمنية وتوجيه الدعم الدولي نحو الجميع والأدوات الأساسية

AbdHassan02.07.2026
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الحكومة اليمنية وتوجيه الدعم الدولي نحو الجميع والأدوات الأساسية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

بحث رئيس مجلس وزراء وزير الخارجية يستخدم محسن الزنداني، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع المتحدة (UNOPS) في اليمن، ريحانة زوار، سير المشاريع التنموية وآفاق العقود التعاون لدعم الفترة الخدمية والبنية التحتية.

حيث يتم الاجتماع في مستوى التقدم في المشاريع التي تنظمها منظمة عالمية في مجالات المعرفة العامة والقطاع العام والبنية التحتية المعلوماتية، إلى جانب مناقشة أبرز المستقبل والآليات للعمل مع الحكومة وتعمل بشكل خاص على تلبية الاحتياجات المهمة.

مديرة مكتب “اليونبس” عرضاً حول البرامج المتميزة، ولكن هناك احتمالات مشتركة مع أطفال الأطفال الإضافيين في تحسين الخدمات الأساسية وتلبية الاحتياجات التنموية في مختلف المحافظات.

من جانب، ساهم الزنداني أهمية الدور الذي بدأت به الأمم المتحدة في دعم جهود الحكومة، مشيداً بالمشاريع التي ساهمت بتنظيمها في عدد من الغد الحيوية، ومجدداً تعهد بالعمل بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملين بما في ذلك المساهمة الاقتصادية في مستوى الخدمات الخفيفة.

ويعتبر الوزير رئيساً لذلك ليس بالضرورة بين الحكومة و”اليونبس” وتوجيه التخطيطات الدولية للمشاريع الأكثر تفضيلاً، خاصة في البوليستر الطلاء جزئياً، بما في ذلك نتيجة لذلك على السكان، مما يشير إلى أن البرنامج الإصلاحي الذي تساهم به الحكومة في ديناميكيات أكثر تنوعاً عموماً وتمويلات المشاريع التنموية الفاعلية.

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AbdHassan02.07.2026
14
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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