اعتراف آدم رامزي بيتي المفجع عندما قال “السبب الوحيد لوجودي هنا” | أخرى | رياضة

اعترف نجم السباحة آدم رامزي بيتي بأن السبب الوحيد الذي يجعله لا يزال ينافس هو أولمبياد لوس أنجلوس 2028. حصل الإنجليزي على ميداليتين برونزيتين في ألعاب الكومنولث هذا العام في جلاسكو.

وجاءت أول ميدالية لرامزي بيتي في سباق 100 متر صدر يوم السبت، وهو الحدث المتخصص له. وأعقب ذلك حصوله على المركز الثالث في سباق 50 متر صدر مساء الثلاثاء.

وأنهى العداء البالغ من العمر 31 عاما السباق بزمن قدره 26.94 ثانية بفارق 0.44 ثانية عن الفائز الأسترالي سام ويليامسون الذي تمكن من تعزيز أدائه في سباق 100 متر ليحقق ثنائية مذهلة في المدينة الاسكتلندية. حصل مايكل هولي على المركز الثاني بينما احتل رامزي بيتي المركز الثالث بفارق 0.01 فقط.

ودخل رامزي بيتي المولود في أوتوكسيتر السباق بصفته حامل اللقب بعد أن فاز بالميدالية الذهبية قبل أربع سنوات في برمنغهام. أثار الرياضي الإنجليزي حماسة الجمهور أثناء دخوله، لكن ذلك لم يكن كافياً لإلهامه لتحقيق المجد.

لقد حجز مكانه في النهائي بزمن قدره 26.82 ثانية، حيث أنهى السباق خلف هولي من جنوب أفريقيا في نصف النهائي.

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