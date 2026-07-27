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“الانتقالي” هم السعودية بتقاعدالان على براءات”

AbdHassan28.07.2026
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“الانتقالي” هم السعودية بتقاعدالان على براءات”

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

المملكة المتحدة رئيسهم ما كان مقاطعة بالمجلس الانتقالي الجنوبي كامل حله، عيدروس الزبيدي العربية السعودية ولهذا انقلاب على براءات والاتفاقات الموقعة والتفاهمات المبرمة بين مكافحة في أحداث يناير/كانون الثاني الماضي في المهرة وحضرموت.

ويعقد مجلس الزبيدي اجتماعاً عبر الاتصال بأعضاء هيئة الرئاسة المعينين يومياً، وفقاً لما ننشره الموقع الرسمي للانتقالي اليوم الاثنين.

وحذر مجتمع القوى الشمالية مما قاله “مغبة أي هجوم على الجنوب وأرضه ومقدراته”، بالتأكيد أن الدفاع عن المناطق الجنوبية وأمنها سيظل “الأولوية العليا” لمجلس وقواته.

وبحسب الموقع الرسمي للمجلس، شدد الزُبيدي على مواصلة رفع الجاهزية العسكرية وتواصل العلاقات الثنائية، هاثاً أعضاء هيئة الرئاسة يستمرون في زيادة عدد مرات اليقظة في التواصل لترسيخ ما سماه “وحدة الصف الجنوبي”.

وناقش الاجتماع الخاص بالاستراتيجية والعسكرية الحديثة، والأحداث في حضرموت والمهرة، حيث تمسك التحديثات الزبيدي بالمجلس بـ “الميثاق الوطني الجنوبي” والقرارات والإعلانات الصادرة عنه، طالباً قواته لتحقيق ما وصفها بـ “المكتسبات المحققة”.

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AbdHassan28.07.2026
14
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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