“رويترز”: “أرامكو” السعودية تدرس تسعير جديد لمصادر النفط من سيدي كرير إلى آسيا

يمن مونيتور/قسم الأخبار

تدرس شركة “أرامكو” السعودية تقنية تسعير جديدة لشحنات النفط الخام المصدر من ميناء سيدي كرير المصري إلى النمساوية، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن بعد تحويل مسار فقط عبر خط أنابيب سوميد، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر واضحة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن يفترض الحوثيون المتحالفون مع إيران حصار بحريًا على شحنات النفط السعودية عبر ضيق باب المندب الأسبوع الماضي، ما دفع أكبر مصدر للنفط في العالم إلى إعادة توجيه صادراته عبر المساهمات العلمية.

منذ اندلاع الحرب الأمريكية في إيران، التي عطلت حركة السفن عبر مضيق هرمز، بما في ذلك “أرامكو” النفطية بشكل رئيسي للتصدير إلى آسيا من ميناء البحر ينبع على الأحمر، بعد نقل متوفر من رأس تنورة عبر خط الأنابيب شرق-غرب.

تُباع شحنات النفط المنطلقة من ينبع إلى العملاء بعقود طويلة لتحقيق أهداف البيع الرسمية الشهرية لـ”أرامكو” إلى آسيا، بالإضافة إلى رسم استخدام خط الأنابيب.

وبحسب مصادر رويترز ست “أرامكو” النفط من ميناء ينبع إلى ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، ثم عبر خط الأنابيب سوميد إلى ميناء سيدي كرير على البحر المتوسط، قبل شحنه إلى تنوعها.

وبما أن الشركة تدرس تعديل آلية التسعير لتعكس الزيادة في تكاليف النقل وتستمر عن طول المسار الجديد، الذي يمر عبر البحر المتوسط ​​وجبل طارق الضيق، ثم يلتف حول رأس الرجاء الصالح وصولاً إلى آسيا.

وأشار أحد ما إلى أن المسار الجديد قد يكلف الآسيويين نحو 10 ملايين دولار إضافي للتنزيل، أو خمسة دولارات لكل واحد.

في الشهر الحالي، تم إلغاء سعر البيع الرسمي لـ”خام النفط العربي الخفيف” في آسيا لشهر أغسطس، في تسارع أكبر فيما لا يقل عن 26 عامًا، في ظل تراجع الاهتمام في الشرق الأوسط، بدلاً من اختيار تحالف “خلاف بلس”.

وفقًا لقائمة الأسعار التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج، ستخفض أرامكو السعودية سعر البراي العربي الخفيف لآسيا الشهر المقبل 11 حيث تسعى ليباع بخصم 1.50 دولار مقارنة بمتوسط ​​سعر خام دبي وخام عُمان.

كانت أرامكو تحدد سعر شراء الخام العربي الخفيف لآسيا بعلاوة واسعة 9.5 دولار لذلك متوسط ​​أسعار خام دبي وعُمان.

يأتي تخفيض سعر شراء السعوديين لآسيا لشهر أغسطس أكبر بكثير من توقعات استطلاعاته بلومبرج في وقت سابق، ورغبًا في ذلك، انضموا إلى 8 دولارات فقط وليس 11 دولارا.