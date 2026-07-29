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(وكالة).. طلبت الصين من الحوثيين ضمان مرور آمن لناقلاتها عبر البحر الأحمر

AbdHassan29.07.2026
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(وكالة).. طلبت الصين من الحوثيين ضمان مرور آمن لناقلاتها عبر البحر الأحمر

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ولذلك وكالة “رويترز”، نقلاً عن ستة مصادر مطلعة، أن الصين تتواصل مباشرة مع الجماعة الحوثية للحصول على ضمانات لا استهداف ريبرها خلال معبرها جنوب البحر الأحمر، في ظل الظل الجديد والتي أطلقتها الجماعة ضد السفن تشهد بالسعودية.

وبحسب الوكالة، فإنهم طلبوا من الحوثيين التعهد بتأمين مرور ريبر النفط الصيني عبر مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، وذلك بعد إعلان جماعة التبرعات بعملياتها البحرية وفرض ما تعمده بـ”حظر المؤتمر” للمساهمين السعودية.

واقتبست رويترز عن مصدرها، ومن أبرز مسؤولي إيراني فقط، أن الصين كانت من أوائل الدول التي فتحت قناة تواصل مباشرة مع الحوثيين للبحث عن سلامة سفنها، فيما يتعلق بمصادرها هويتها نظراً لحساسية الملف.

أسستها الجماعة الحوثية في 20 يوليو/يوليو، مما فتح جبهة جديدة ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حرب إيران ووسع نطاقها على ريبر تواصل اجتماعي، وغيرها من الفرق إلى أسواق خارج منطقة الشرق الأوسط.

وحتى أعلنت الشركة الحوثية عن استهداف 4 ريبر نفط سعودية في البحر الأحمر باستخدام طائرة باليستية وطائرات مستقلة، مدعين أن تشير إلى ظهور مرئيات في هذه الطائرات الخاصة.

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AbdHassan29.07.2026
20
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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