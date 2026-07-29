رويترز: الحوثيون الجدد يفرضون رسومًا على السفن المارة عبر باب المندب

يمن مونيتور/قسم الاخبار

وقالت مصادر كثيرة تعرف إن الجماعة الحوثية تدرس فرض رسوم على السفن المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، بعد أسبوع من إعلانها تفرض حصار بحري على السعودية، في خطوة قد تؤثر على حرية الملاحة في أحد أهم المساحات البحرية العالمية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المصدر، الأربعاء، أن الجماعة تسعى إلى فرض رسوم على معظم السفن العابرة لباب المندب الضيق، الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن، وبالتالي لم يتم تحديد حتى الآن إطار لكل هذه المحطات.

وكان الحوثيون أعلنوا في 20 يوليو/تموز فرض حصار بحري على السعودية، ما وسّع نطاق المهام في المنطقة، وأثار بشكل كامل خطوط الملاحة الدولية وحدود الطاقة.

وبحسب مصدرين أكثريين أطلعتهم إيران على تفاصيل التحقيقات، فإن المسؤولين الحوثيين ناقشوا خلال زيارتهم إلى طهران في يوليو/تموز، على التزامهم في مراسم تشييع المرشد وأعلى علي خامنئي، وفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق باب المندب.

وأضاف المصدران أن مهمة مهمة إلى ترسيخ فكرة فرض رسوم على الفضاءات المائية الدولية والضغط على الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن السفن ستُعفى من هؤلاء اللاعبين الصينيين، وأن الحوثيين أبدوا موافقتهم على هذا الترتيب.

وفي السياق، وقال “رويترز” أن الصين تتحدث مباشرة مع الحوثيين و ريبرها عبر جنوب البحر الأحمر النفط دون احترام للهجمات، في ظل احترامها على واردات السعوديين الكبيرة.