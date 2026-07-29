وزارة التعليم تعاني من اختراق البيانات

وقعت وزارة التعليم (DfE) ضحية لخرق كبير للبيانات بعد أن استهدف ممثل التهديد المعروف باسم ExfilSquad مكتب المساعدة الداخلي الذي يستخدمه موظفو المدارس والجامعات والسلطات المحلية، في هجوم الهندسة الاجتماعية.

وفق الأوقات، والتي كانت أول من أبلغ عن التسريب، سرق المهاجمون أكثر من 600000 سجل تشتمل على معلومات تعريف شخصية (PII) – بما في ذلك الأسماء الكاملة وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف – لموظفي الحكومة والجامعات، وكبار مسؤولي المدارس مثل مديري المدارس.

وكشفت الصحيفة عن عدد من المنشورات على شبكة الإنترنت المظلمة التي نشرها أفراد يزعمون أنهم يمثلون ExfilSquad، الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، وتحققوا من صحة بعض البيانات. لا يُعرف سوى القليل عن مجموعة ExfilSquad، ولكن يبدو أنها أعلنت في الأيام الأخيرة مسؤوليتها أيضًا عن انتهاك مزعوم وغير مؤكد في Microsoft.

تدرك شركة Computer Weekly أن وزارة الطاقة قد سحبت عددًا من الأنظمة غير المتصلة بالإنترنت، وهي تجري حوارًا مع مكتب مفوض المعلومات (ICO)، والوكالة الوطنية للجريمة (NCA)، والمركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC).

وقال متحدث باسم DfE: “لدينا عمليات قوية لحماية المعلومات واتخذنا إجراءات سريعة لاحتواء هذا الحادث.

“تقتصر المعلومات المعنية على تفاصيل الاتصال بخدمة العملاء المتعلقة بالأفراد والمنظمات. ولم يتم الوصول إلى أي بيانات أخرى. ونحن نواصل العمل بشكل وثيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، ونبقى على اتصال مع المتضررين.”

تعليقا على الهجوم. قال جيمي مولز، المدير الفني الأول في ExtraHop: “إن رؤية أكثر من 600000 سجل من وزارة التعليم مسربة على الويب المظلم ليس أمرًا محبطًا فحسب – بل يمكن منعه تمامًا. تحتفظ المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية ببيانات عالية القيمة وتدعم البنية التحتية العامة الحيوية، ومع ذلك لا يزال المهاجمون يعاملونها كأهداف سهلة. إن تعريض مديري المدارس وقادة الجامعات والمسؤولين للتصيد الاحتيالي وسرقة الهوية يمثل ثغرة تشغيلية شديدة.

“لإيقاف هذه الدورة، يجب على مؤسسات القطاع العام تأمين مكاتب الخدمة الخاصة بها، وسلاسل التوريد التابعة لجهات خارجية، والأدوات الخارجية قبل أن تستغلها الجهات الفاعلة السيئة. إن الاتصال بالمركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) وNCA بعد الشاطئ هو بمثابة السيطرة على الأضرار، وليس استراتيجية أمنية.

وأضاف مولز: “تحتاج المؤسسات إلى العمل جنبًا إلى جنب مع المركز الوطني للأمن السيبراني بشكل استباقي – من خلال دمج أدوات الدفاع السيبراني النشطة الخاصة بها، ومشاركة معلومات التهديدات في الوقت الفعلي، وإجراء تمارين صارمة للمرونة قبل وقت طويل من حدوث الاختراق. وسيظل الاستثمار السيبراني المسبق والقدرة على رؤية النشاط فعليًا في الوقت الفعلي هو الخيار الأكثر أمانًا وفعالية من التعافي التفاعلي من الكوارث، والعقوبات التنظيمية، والخسارة الكاملة لثقة الجمهور.”