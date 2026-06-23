رائدة من السعودية.. وصول تجهيزات محطات كهرباء جديدة إلى عدن وحضرموت

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شهد منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية، الثلاثاء، وصول المعدات الفنية والتجهيزات الخاصة بمحطتي توليد الكهرباء بقدرة 300 ميجاوات لمحافظتي عدن وحضرموت.

ومنها شحنة الواصلة للمعدات لمحطتين بقدرة توليدية إجمالية 300 ميغاوات، ولتوزيعها بواقع 200 ميغاوات لمحافظة حضرموت، و100 ميغاوات للعاصمة المطر عدن، في خطوة أساسية للعمل المتزايد على الطاقة في المحافظة.

وبعد مقاطع فيديو عدد كبير من العربات الكبيرة تمر عبر منفذ الوديع وحضرموت وعدن، تحمل المكافأة من المملكة العربية السعودية.

وبالتالي، أصبح هذا الدعم في ظل أزمة الكهرباء في عدن وحضرموت بمثابة زيادة في عدد ساعات خدمة الاتصالات، بالتزامن مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة؛ حيث تسجل معدلات المحافظة على مظاهرات ومسيرات تنددد بتردي خدمة الكهرباء.

ومن المقرر أن تشمل هذه الاشتراكات في الكثير من مشكلة العجز في الطاقة، بالإضافة إلى 100 ميجاوات في عدن التي تعاني من عجز يصل إلى 50%؛ إذ تعتمد المدينة حالياً على “المحطة الرئيسية” التي تولد نحو 250 ميجاوات، بينما يحتاج خبراء المدينة إلى 650 ميجاوات لسد العجز بالكامل.