يمن مونيتور/ مأرب/ خاص

استعرض الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، وحدات رمزية من سلاح المُسيّر، ​​أثناء زيارة قام بها وزير الدفاع الفريق طاهر العقيلي لأحد المعارضين للجماعات.

ونشرت قناة اليمن الرسمية فيديو يوضح زيارة الوزير لمعرض يضم عدد من المسيرات، التي قالت إنها ستساعد القوات.

وبارك العقيلي هذا الإنجاز الذي وصفه بالقيادة العظيمة، مُهنئًا مجلسًا لقوات الجيش بما في ذلك قوات الدفاع الجوي من تكنلوجيا حربية متقدمة، وأهميتها في تطوير القدرات الدفاعية.

وطاف العقيلي بالمعرض مستمتعًا من قائد القوات اللواء الركن عبد العزيز المحيا لشرح أنواع المسيرات ومهامها الأساسية والقتالية.

بنيامين الوزير يحمل اسمًا رمزيًا لعدد من أنواع المسيرات، بالتأكيد أن “التوقيع اليوم باللم وسيعمد بالدم”.

وأكد العقيلي اسم “عيبان” و”نقم” على نوعين من المسيرات، مؤكداً أن وزارة الدفاع ملتزمة التزاماً تاماً لمواجهة منظومات المعارضة المحلية لرد أي إخفاءات.

كتبت وزارة الدفاع الصغيرة الحجم المسلحة للدفاع عن المشروع باستخدام أحدث الوسائل المتاحة.